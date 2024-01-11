УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

Алёна Воронина
11 января 2024, 13:31
ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.
Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали
Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Верховная Рада Украины возвращает на доработку правительству законопроект по совершенствованию мобилизации. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

"По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", – отметил Арахамия.

Нардеп рассказал, что 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. На этом совещании присутствовали главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

видео дня

Арахамия отметил, что главным вопросом, который обсуждали во время совещания, был законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. По его словам, по законопроекту было много дискуссий.

"Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства относительно работы с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации", – сказал Давид Арахамия.

Он сообщил, что по результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаются предложения, которые наработаны на комитете и в рабочих группах.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины было внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также позже политический эксперт Милан Лелич прокомментировал перипетии относительно нового законопроекта. Он отметил, что во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию. Лелич прокомментировал то, как во власти Украины пытаются решить проблему мобилизации, какие законодательные нововведения могут возникнуть, и какие цели может преследовать новый закон.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине Верховная Рада вторжение России мобилизация в армию
Реклама

Главное за день

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:59 Украина
Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:31 Украина
Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

13:07 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

13:31

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:07

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
12:59

В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

12:53

Скандал с поставками армии: арестовано имущество бизнесмена Гринкевича – СМИ

12:39

Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

12:05

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

Реклама
12:03

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03

Только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве: чрезвычайно сложная загадка

11:34

300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

11:31

Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

11:03

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

10:59

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Кроликам нужен совет, Козы - не спорьте

10:59

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:47

РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

10:42

В семье Дональда Трампа случилось горе

10:34

Иван Яковина: Катастрофа ЖКХ в ПодмосковьеВидеоблоги

10:34

Эта идеальная закуска за 15 минут покорит всех: нужна всего 1 буханка хлеба - рецептВидео

Реклама
10:20

Похожи на "Искандер": КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет

10:14

Шеф-повара измельчают чеснок только так: нож и чеснокодавка не нужны

09:59

В РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана: в ВСУ сказали, чем это обернется для Украины

09:46

Мощный удар на юге: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой

09:29

ВСУ удалось расширить плацдарм: Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок

09:03

Как заставить мужа помогать в хозяйстве: доктор Юрий Габорец рассказал, что делатьВидео

08:56

В ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине

08:31

Зеленский прибыл в Эстонию: что известно

08:22

Республиканцы в Конгрессе США представили план победы для Украины: в чем его суть

08:10

Одна из главных причин всех ошибок и просчетов властимнение

08:05

Взрывы гремели в трех областях РФ: россияне пожаловались на массовую атаку БПЛА

07:35

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

07:14

Церковный праздник 12 января: кому нельзя отказывать в помощи в Татьянин день

07:03

РФ ударила двумя ракетами по гостинице в центре Харькова: 11 человек раненыФотоВидео

06:10

Власть в России захватили латентные гомосексуалымнение

05:30

Вот, что на самом деле видят коты в зеркале: ответ вас точно поразит

04:34

Как правильно чистить расчески для волос: советы, которые спасут ваши волосы

03:50

Алина Гросу похвасталась фигурой в откровенной фотосессии

03:20

Надежда Матвеева рассказала, делал ли ей предложение молодой бойфренд

02:50

В США закрыли расследование смерти Мэттью Перри: точная причина его кончины

Реклама
02:14

Будет ли большая война между Пхеньяном и Сеулом: зачем КНДР усиливает эскалацию

01:31

Нагреет еду, а не тарелку: как нужно правильно пользоваться микроволновкой

00:09

Невестка Ющенко показала розовощекого внука бывшего президентаВидео

10 января, среда
23:59

Премьер-министр Италии "склоняет" Орбана поддержать помощь Украине от ЕС

23:19

Страны Балтии в зоне риска: эксперт раскрыл планы РФ о нападении на НАТО

23:17

Горят машины и разрушено здание: россияне ударили ракетами по ХарьковуВидео

22:22

Тело пролежало 2 месяца: в Киеве нашли мертвой экс-заместителя генпрокурора

21:50

Враг лезет на всех направлениях: Залужный рассказал о тяжелых боях на фронте

21:47

Татьяна Лазарева высказалась про предательницу Милявскую: "Обидно для нее"

21:30

"Мама, я в плену": женщина рассказала о том, как боролась за возвращение сына домойФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять