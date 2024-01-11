Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

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Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Верховная Рада Украины возвращает на доработку правительству законопроект по совершенствованию мобилизации. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

"По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", – отметил Арахамия.

Нардеп рассказал, что 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. На этом совещании присутствовали главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

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Арахамия отметил, что главным вопросом, который обсуждали во время совещания, был законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. По его словам, по законопроекту было много дискуссий.

"Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства относительно работы с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации", – сказал Давид Арахамия.

Он сообщил, что по результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаются предложения, которые наработаны на комитете и в рабочих группах.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины было внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также позже политический эксперт Милан Лелич прокомментировал перипетии относительно нового законопроекта. Он отметил, что во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию. Лелич прокомментировал то, как во власти Украины пытаются решить проблему мобилизации, какие законодательные нововведения могут возникнуть, и какие цели может преследовать новый закон.

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