Споры продолжаются: во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию

В Украине со дня на день будет обговариваться новый законопроект о мобилизации.

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Во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию / коллаж: Главред, фото: Википедия, РБК-Украина

О том, как во власти Украины пытаются решить проблему мобилизации, какие законодательные нововведения могут возникнуть и какие цели может преследовать новый закон, рассказал политический эксперт Милан Лелич в комментарии РБК-Украина.

Всем известно, что в последние недели мобилизация в Украине стала одной из самых актуальных тем. Повлияли на это и усиление работы органов ТЦК и внесенный в Верховную Раду Украины законопроект.

Цель нового законопроекта о мобилизации

Согласно словам Лелича, новый законопроект преследует две цели. Первой является возможность передать населению сигнал о том, что война не закончилась и есть необходимость в людях. Вторая - сигнал для западных партнеров о том, что их оружием будет кому воевать.

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К тому же, провал мобилизации может "потянуть" за собой очередную причину отказа Запада помогать Украине, ведь зачем помогать стране, в которой некому воевать.

Новый подход к мобилизации

Помимо прочего, неназванный собсеседник во властных кабинетах, на которого ссылается РБК, рассказал, что мобилизацию хотят проводить с совершенно противоположным подходом.

В частности, обсуждается "мягкая" мобилизация, которая может заключаться в том, чтобы, например, предоставлять трехмесячную отсрочку для решения гражданских дел тем, кто самостоятельно зарегистрируется в электронном кабинете военнообязанного.

Также обсуждается возможность "рассредотачивания" всех, кто должен быть отправлен в армию на группы с указанием даты, чтобы мобилизованный мог знать реальную дату начала своей службы и планировать гражданскую жизнь, имея это в виду.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации на первом чтении с учетом рекомендаций комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также известно, что в Верховной Раде возникли споры вокруг нового законопроекта о мобилизации. Подробности в эфире телемарафона рассказал заместитель главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он добавил, что в документе многое нужно изменить. Один из таких спорных вопросов касается мужчин за границей.

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