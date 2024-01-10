Законопроект о мобилизации могут изменить: в Раде назвали дату голосования

В Раде отметили, что из законопроекта о мобилазации могут забрать некоторые пункты.

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Рада завтра рассмотрит законопроект о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации на первом чтении с учетом рекомендаций комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграмме.

"Лидер коалиции Давид Арахамия с трибуны парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение законопроекта по мобилизации. Как и писал, первое чтение с предложениями комитета", - говорится в заметке депутата.

Однако, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев за час до этого в эфире национального телемарафона заявил, что сейчас комитет еще не определился относительно конечного вида законопроекта.

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"Я надеюсь, что это будет все же решено сегодня. Утром у нас было пока совещание. Мы как раз проходились по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного", - сказал он.

По мнению народного депутата, законопроект может быть принят в первом чтении, а рекомендации и предложения должны быть утверждены ко второму чтению, или же возможен вариант возвращения его к правительству для пересмотра.

"Но все это решает зал. В любом случае он должен быть вынесен в зал и там должно быть принято решение о дальнейшей судьбе этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня комитет уже примет решение с рекомендациями и предложениями к этому законопроекту", - резюмировал Чернев.

Чернев отметил, что в законопроекте нет серьезных разногласий, поскольку Министерство обороны обосновывает каждую его норму. Он также отметил, что отношение к этому вопросу конструктивное, поэтому конечная версия, которая будет учитывать предложения депутатов, будет максимально сбалансированной.

"Мы почистили этот законопроект. Например, повестка через электронную почту не должна присылаться. Это невозможно проконтролировать, невозможно выяснить получил ли ее человек. Мы все получаем каждый день десятки или сотни писем, которые попадут в спам", - сказал депутат.

Чернева добавил, что депутаты настаивают на том, чтобы инвалиды 1, 2 и 3 группы вообще не были мобилизованы.

Он также отметил, что срок демобилизации в 36 месяцев, который предусмотрен правительственным законопроектом, предложен Министерством обороны и Генеральным штабом, поскольку они имеют четкое представление о своих возможностях по замене лиц на линии фронта.

Чернев также указал, что обсуждаемые нормы, касающиеся снижения возрастных ограничений для мобилизации с 27 до 25 лет и возможности мобилизации студентов, остаются предметом дискуссий на сегодняшний день.

"Мы предлагаем уточнить возможности по отсрочке для людей, которые получают следующий уровень образования, как это сейчас и происходит, и для интернов в том числе", - отметил он.

Также, как сообщают собственные источники ТСН, из законопроекта о мобилизации планируется исключить из него положение о блокировании банковских карт и счетов лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале января комитет Верховной Рады по национальной безопасности начал рассмотрение законопроекта о рекрутинге и мобилизации, и этот процесс продлится несколько дней.

В то же время, в Верховной Раде возникли споры относительно нового законопроекта о мобилизации. Основные вопросы дискуссий касаются условий возвращения мужчин, которые сейчас находятся за границей и экономических ограничений. Также возникли разногласия относительно сроков демобилизации.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что комитет по социальной политике ВР не поддержал правительственный законопроект в том виде, в котором он был подан, поэтому рекомендовал его доработать.

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