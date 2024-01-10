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Россияне готовятся к масштабному наступлению: эксперт предупредил о новой фазе войны

Юрий Берендий
10 января 2024, 13:20
По словам аналитика, россияне продолжают наступательные действия по всей линии фронта на востоке Украины.
Россияне готовятся к масштабному наступлению: эксперт предупредил о новой фазе войны
Эксперт предупредил о новой фазе войны / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Зимнее наступление русской армии, несмотря на колоссальные потери среди личного состава и в технике, не принесло желаемых результатов. Однако считать его полным провалом еще рано. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный аналитик Денис Попович. При этом он подчеркнул, что даже при провале некоторых задач российские войска продолжают действовать на фронте, и сейчас наблюдается фаза затишья.

"Когда мы говорим о публикации Bild, выводы о том, что наступление РФ провалилось, на мой взгляд, поспешные. Хотя нам и приятно это слышать. Если сейчас даже есть какое-то затишье на фронте, то оно может быть связано только с перегруппировкой", - сказал Попович.

По заключению аналитика, российские войска продолжают наступательные операции фактически по всей восточной дуге фронта.

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"Поэтому говорить о том, что их наступление полностью захлебнулось, я бы сейчас не стал", - сказал Попович.

В то же время, Попович подчеркнул, что враг не выполнил поставленные задачи, связанные с окружением Авдеевки, захватом Купянска и обходом Бахмута для атаки с тыла и фланга позиции украинских Вооруженных сил.

Аналитик также отметил, что город Купянск является важным для оккупантов, прежде всего, как логистический центр.

"Там недалеко есть станция Купянск-Узловой. И она важна для российской армии, для обеспечения, снабжения тех сил, которые они бросили, чтобы обеспечить захват Донецкой области в пределах ее админграницы. Но поскольку россияне не захватили ни Купянск, ни Авдеевку, то фактически о выходе к границам Донецкой области говорить крайне рано. Если вообще возможно", - подчеркнул Попович.

По мнению Поповича, перегруппировка российских войск может быть связана с большими потерями, которые понесли оккупанты. Он добавил, что сейчас российским оккупантам нужно пополнение для восстановления наступательных операций на восточном фронте.

Наступление россиян на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Сергеем Шапталом посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области. Сырский представил отчет о текущей ситуации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо, пока Вооруженные Силы Украины не зафиксировали никаких подготовок со стороны России относительно возможного наступления на Харьков.

Российские войска собрали около 12 тысяч военных в Белгороде, однако такое количество сил, вероятно, недостаточное для проведение наступления на Харьков. По словам бывшего заместителя руководителя Генерального штаба ВСУ Игоря Романенко, враг намерен захватить Купянск в Харьковской области, поскольку этот район является для них важным логистическим центром.

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война в Украине Авдеевка Купянск
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