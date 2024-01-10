В Украине пересчитали пенсии: кто получит на тысячи гривен больше обычного

В Украине в январе самая большая прибавка к пенсии составила 2680 грн. На такую сумму в связи с перерасчетом прожиточного минимума выросла максимальна пенсия.

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В Украине увеличилась и максимальная пенсия ‒ с 20 930 грн до 23 610 грн / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в январе самая большая прибавка к пенсии составила 2680 грн. Именно на такую сумму в связи с повышением прожиточного минимума выросла максимальна пенсия ‒ с 20 930 грн до 23 610 грн. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Как говорят эксперты, перерасчет пенсий в Украине в 2024 году пройдет в несколько этапов. Он связан с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Кроме того, должна пройти традиционная ежегодная индексация пенсий.

Минимальная пенсия выросла с 2093 грн до 2361 грн. Вместе с тем увеличилась и максимальная пенсия ‒ с 20 930 грн до 23 610 грн. Также увеличится и доплата за стаж, размер которого превышает стандартный. За каждый дополнительный год – 1% прожиточного минимума. То есть выплата выросла ‒ с 20,9 до 23,6 грн.

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Вместе с повышением минимальной зарплаты также вырос и гарантированный размер пенсии для выполнивших определенные условия. Это 30 лет стажа для женщин, 35 лет стажа для мужчин и возраст не менее 65 лет. До 1 января они должны получать не менее 2680 грн, а с 1 января – 2840 грн.

Проблемы с выплатами зарплат и пенсий

Как ранее сообщал Главред, в Украине возможны задержки в выплатах пенсий и зарплат госслужащим и учителям, если страна не получит финансовую помощь от США и ЕС в начале следующего года.

Также министр социальной политики Оксана Жолнович, заявила, что Пенсионный фонт стабильно держится за счет внутренних поступлений. Она подчеркнула, что пенсии обеспечиваются внутренними средствами, которые поступают от налогоплательщиков. Таким образом, нет оснований для волнений о выплате пенсий, даже в случае отсутствия международной финансовой помощи.

Кроме этого, Кабинет министров Украины принял решение о продление срока физической проверки пенсионеров в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года. Идентификацию можно пройти как лично, так и виртуально через электронный кабинет Пенсионного фонда или в Ощадбанке, используя видеоидентификацию.

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