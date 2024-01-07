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Есть ли угроза наступления России на Харьков: генерал Романенко оценил ситуацию

Андрей Ганчук
7 января 2024, 22:16
Оккупанты проводят перегруппировку и "хотят" захватить Купянск Харьковской области, считает бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Войска РФ, Харьков
Войска РФ вряд ли смогут пойти в наступление на Харьков - генерал ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Российские захватчики собрали в Белгороде около 12 тысяч войск, и такого количества сил вряд ли хватит для наступления на Харьков. Враг стремится захватить Купянск Харьковской области, поскольку им нужен логистический хаб. Об этом заявил бывший заместитель руководителя Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

В эфире Freedom он рассказал о том, что количество сил и средств российских оккупантов, которые размещены в Белгороде, недостаточно для того, чтобы враг мог пойти в наземное наступление на Харьков.

"Сейчас поднимается вопрос о группировке войск противника, которая дислоцируется в Белгороде и угрожает нашим войскам, в частности системе обороны Харьковской области. Однако, по моему мнению, не надо так однозначно говорить, что все это нацелено на Харьков. По количеству войск и сил, которые есть у противника там, это 12 тыс., плюс-минус. Такой группировкой выполнять задачи по Харькову вряд ли удастся. Можно делать все что угодно, но добиваться серьезных результатов – вряд ли", – считает Романенко.

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Кроме того, генерал сказал, что враг перегруппировывается на Купянском направлении и стремится захватить Купянск. Оккупантам нужен важный логистический хаб.

"Активизация на Купянском направлении безусловно есть. Они там перегруппировываются. Но это, прежде всего, пока касается борьбы за Купянск как хаб, который, конечно, россияне хотели бы захватить. Но много таких захватнических планов врага благодаря действиям украинских Сил обороны уже не раз был разрушен. И на текущий момент вопрос по Харькову не стоит", - подчеркнул Игорь Романенко.

Угроза наступления на Харьков

Британское издание The Telegraph 4 января опубликовало статью, в которой говорилось, что российские оккупационные войска готовятся к "новому наземному наступлению в Харьковской области в районе Купянска". Авторы материала считают датой атаки 15 января.

В ГУР прокомментировали возможное наступлении РФ на Харьков – представитель военной разведки Андрей Юсов призвал не поддаваться паническим настроениям и сказал, что ведомству известны сведения о ситуации на границе. Разведка готова к различным сценариям.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что войска РФ пытаются штурмовать Купянское направление еще с октября. Враг ежедневно атакует, но безуспешно.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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