'Реагирование готовится': ГУР высказалось о возможном наступлении РФ на Харьков

Юсов подчеркнул важность трезвого подхода к информационным событиям, предостерегая от панических настроений.

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В ГУР прокомментировали риск наступления России на Харьковскую область / Коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая бригада, gur.gov.ua

Украина владеет полной информацией о событиях на границе с Россией Беларусью и другими странами. Не надо поддаваться паническим настроениям, поскольку в случае необходимости украинские военные готовы реагировать. Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио NV".

"Украина больше всего сегодня владеет информацией о том, что происходит на украинских границах и с Россией, и с Беларусью, и другими государствами. Конечно, мы активно обмениваемся информацией с нашими партнерами и вся настоящая наиболее актуальная информация известна и нашим партнерам, и, безусловно, украинским Силам безопасности и обороны. Надлежащее реагирование готовится", - заявил Юсов.

По его словам, информационные акции могут быть либо в интересах врага, либо в рамках реализации свободы слова и информационной политики. Юсов призвал реагировать на них с осторожностью и благоразумием.

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"Но мы должны на это трезво реагировать, а не поддаваться каким-то паническим настроениям", - добавил представитель ГУР.

Повторное наступление России на Харьков

Напомним, 4 января в издании The Telegraph опубликовали материал, в котором говорится, что 15 января Россия может начать новое наступление возле Харькова. Готовясь к наступлению россияне могут усилить воздушные атаки.

Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупанты активизировались в районе Купянск-Узлового, Синьковки, Ивановки и Петропавловки. Российские оккупанты пытаются вернуть контроль над Купянском, что может указывать на возможную попытку наступления на Харьков.

Как ранее сообщалось, украинская разведка обнаружила сосредоточение сил и средств России на Купянском направлении, но не может точно подтвердить возможное наступление. Представитель Главного управления разведки Минобороны, Андрей Черняк добавил, что Россия уже пыталась провести операции в районе, но безуспешно.

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