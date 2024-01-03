Россияне ударили ракетой по школе в Харькове: часть здания обвалилась

Вечером 2 января российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. Удар пришелся по одной из школ Основянского района города.
Как сообщил в Telegram глава Харськовской ОВА Олег Синегубов, выявлены повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
"По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Есть повреждение образовательного учреждения", - добавил он.
Суспільне Харьков уточняет, что часть двухэтажного здания обвалилась.
На месте взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров, она наполнена водой.
Спасатели предполагают, что ракетный удар повредил подземный водопровод. В по меньшей мере трех частных домах поблизости побило окна.
"Снова "прилет" рядом с жилым домом. Выбиты стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", - добавил мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрелы Харькова
Утром 2 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Также громко было и в Харькове.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под массированным ракетным ударом. Оккупанты наносили удары "Кинжалами". Десятки людей пострадали.
В ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары.
Вечером 30 декабря РФ нанесла по Харькову ракетный удар.
Россияне в 19:00 ударили по городу ракетами типа С-300 с территории Беларуси. В результате пострадал гостиничный комплекс Kharkiv Palace Hotel, а также одна из ракет попала в жилой дом. 21 человек пострадал, среди них 11 женщин и 10 мужчин.
Другие новости:
- У Шойгу выдали невероятную чушь, почему ударили по гостинице в Харькове
- Ракетный удар РФ по Киеву и Харькову: ранены 92 человека, четыре — погибли
- Чудом спасла ребенка: советница главы облсовета Харькова попала под обстрел