Россияне ударили ракетой по школе в Харькове: часть здания обвалилась

По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

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Обстрел школы в Харькове произошел поздно вечером 2 января / Коллаж: Главред, фото: Суспільне Харьков

Вечером 2 января российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. Удар пришелся по одной из школ Основянского района города.

Как сообщил в Telegram глава Харськовской ОВА Олег Синегубов, выявлены повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

"По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Есть повреждение образовательного учреждения", - добавил он.

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Суспільне Харьков уточняет, что часть двухэтажного здания обвалилась.

На месте взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров, она наполнена водой.

Обстрел школы в Харькове: часть здания обвалилась/ Суспільне Харьков

Спасатели предполагают, что ракетный удар повредил подземный водопровод. В по меньшей мере трех частных домах поблизости побило окна.

"Снова "прилет" рядом с жилым домом. Выбиты стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", - добавил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обстрел школы в Харькове / Суспільне Харьков

Обстрелы Харькова

Утром 2 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Также громко было и в Харькове.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под массированным ракетным ударом. Оккупанты наносили удары "Кинжалами". Десятки людей пострадали.

В ночь на 31 декабря Харьков пострадал от атаки российских ударных дронов. В центре города есть попадания. Вспыхнули пожары.

Вечером 30 декабря РФ нанесла по Харькову ракетный удар.

Россияне в 19:00 ударили по городу ракетами типа С-300 с территории Беларуси. В результате пострадал гостиничный комплекс Kharkiv Palace Hotel, а также одна из ракет попала в жилой дом. 21 человек пострадал, среди них 11 женщин и 10 мужчин.

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