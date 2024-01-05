РФ била по Харькову ракетами не российского производства: в ОВА раскрыли детали

Оккупационные войска агрессора России в последнее время наносили удары по Харькову ракетами со стертой маркировкой. Речь идет о ракетах, которые произведены не на российской территории. Специалисты устанавливают точную информацию. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Как сообщает Суспільне, в ходе своего брифинга в пятницу, 5 января, он рассказал о том, что россияне в последнее время обстреливали Харьков ракетами, которые были произведены не в РФ.
"Мы сейчас проводим все необходимые исследования, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель - это не Российская Федерация, скажем так. Когда будет уже более точная информация от Генштаба, нашей разведки, мы об этом сообщим сразу", - отметил чиновник.видео дня
Какими ракетами Россия атаковала Харьков
По словам Олега Синегубова, уже удалось установить тип ракет, которыми били российские оккупанты. Это баллистические ракеты Искандер-М.
Удары войск РФ по Харькову
Россия вновь начала активно обстреливать Харьков. В частности, 29 декабря оккупанты провели три волны обстрелов города. В Харькове было зафиксировано 22 прилета. Захватчики ударили по гражданским объектам.
30 декабря россияне ударили по центру Харькова. Оккупанты попали в жилой дом. Также они частично разрушили гостиницу Kharkiv Palace.
После этого оккупанты снова несколько раз атаковали Харьков. 3 января они ударили по городу ракетами С-300. Попали в нежилой объект инфраструктуры в центре.
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