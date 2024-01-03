Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

Российские оккупанты поздно вечером 3 января атаковали Харьков. Посреди города упали две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он добавил, что россияне атаковали город ракетами С-300, по предварительным данным.
"Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов", - написал он.
Информации о пострадавших пока нет.
Ракетный удар РФ по Украине
В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.
Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.
Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.
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