Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

Российские оккупанты атаковали областной центр ракетами С-300.

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РФ ударила по центру Харькова ракетами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Российские оккупанты поздно вечером 3 января атаковали Харьков. Посреди города упали две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавил, что россияне атаковали город ракетами С-300, по предварительным данным.

"Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов", - написал он.

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Информации о пострадавших пока нет.

РФ ударила по центру Харькова ракетами / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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