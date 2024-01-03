УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

Ангелина Подвысоцкая
3 января 2024, 23:13
Российские оккупанты атаковали областной центр ракетами С-300.
Харьков, взрыв
РФ ударила по центру Харькова ракетами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Российские оккупанты поздно вечером 3 января атаковали Харьков. Посреди города упали две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавил, что россияне атаковали город ракетами С-300, по предварительным данным.

"Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов", - написал он.

видео дня

Информации о пострадавших пока нет.

взрыв в Харькове
РФ ударила по центру Харькова ракетами / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Харькова С-300 Харьковская область вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

23:13 Украина
НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

21:35 Мир
Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военных

Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военных

21:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:03

"Бахнула" каре и челку: Анна Тринчер удивила резкой сменой имиджа после развода

03 января, среда
23:56

В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов: что изменилось

23:26

Даша Астафьева жестким матом послала всех, кто устал смотреть на ужасы войныВидео

23:13

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру ХарьковаФото

23:05

"Европа сильно отстает": Туск призвал ЕС подготовиться к войне с Россией

Россия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - МельникРоссия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - Мельник
22:58

"Не плачь, мама": военный впервые позвонил родным после возвращения из пленаФотоВидео

22:41

Одного из военных в российском плену подвергли пыткам - Лубинец об обмене с РФ

22:30

Только люди с "орлиным зрением" увидят 3 отличия: загадка на внимательность

21:48

Комбинированным ударом по Украине РФ преследовала одну цель, это часть стратегии - СМИ

Реклама
21:35

НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

21:35

Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военныхФотоВидео

21:00

"Украина не должна ничего бояться": Кулеба оценил риски президентства Трампа

20:59

Для чего стирать полотенца с уксусом: результат вас поразитВидео

20:57

Во Франции прокомментировали "обстрел" Белгорода: Медведев свирепствует

20:09

"Не краткосрочная задача": когда Украина получит F-16 - Defense Express

20:00

4 знака зодиака сорвут куш в январе: кто эти счастливчикиВидео

19:55

"До 1000 ракет": НАТО ответит на массированную воздушную атаку РФ по Украине

19:36

РФ готова атаковать энергетику в -16: в "Укрэнерго" рассказали о веерных отключениях

19:29

Засыплет снегом и зальет дождями: где врежет -8, а где потеплеет до +13

19:21

Что ждет в будущем, если чешется нос: приметы, которые стоит знать

Реклама
19:10

Какая возникла огромная ошибка в Украинемнение

19:08

Одно решение может спасти мир от Третьей мировой войны – Маломуж

19:06

39-летняя участница Холостяка-12 ждет ребенка: Варлей похвасталась животикомВидео

19:01

Лунный календарь 4 января 2024 года: почему стоит держать при себе ироничные шутки

18:59

ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях: оккупанты в истерике

18:31

Существует ли угроза наступления России на Чернигов и Киев: ответ эксперта

18:20

Плакали и обнимались: из российского плена вернулись 230 украинских военныхФотоВидео

18:15

Кому повезет в 2024 году: для 3 знаков зодиака этот год станет лучшим в жизни

18:04

Любовница Путина Кабаева была на "голой" вечеринке Ивлеевой: как ее накажут

18:00

Желтые пятна исчезнут за минуту: чем нужно полить подоконник

17:57

RUSI: война в Украине не в "тупике", ВСУ нельзя останавливаться на поле боя в 2024-м

17:56

Как варить глинтвейн на вине: нюансы от настоящих профессионалов

17:34

Только люди с высоким IQ могут найти клубнику среди арбузов: веселая оптическая иллюзия

17:31

Понадобится мыло и зеркало: как определить жесткость воды дома

17:20

Разминирование Черного моря: ВМС Украины озвучили сроки

17:12

"Разведка мощная": полковник раскрыл подготовку нового ракетного теракта РФ по Украине

16:47

Следствие работы ВСУ: в ВМС сказали, почему РФ уже не бьет ракетами из флота

16:40

Враг начал наступление на новом направлении: аналитик оценил ситуацию под Авдеевкой

16:30

"Кинжалы" в дефиците: Коваленко рассказал, когда РФ может повторить ракетный удар

16:23

Сколько можно цитрусовых в день: количество, которое может навредить

Реклама
16:11

У Туска призвали передать Украине дальнобойные ракеты: Захарова истерит про удары

15:56

Залужный перед войной несколько раз ездил в Чехию: чиновник раскрыл, о чем договаривались

15:53

Партия "Единая Россия" активизировала набор в собственную ЧВК: что предлагают россиянам

15:51

Это очень вкусно: шикарная и самая быстрая закуска от которой все в восторгеВидео

15:19

Не сумасшедшие, а гурманы: для чего люди добавляют яичную скорлупу в кофе

15:18

Это нельзя делать 4 января, чтобы не потерять здоровье: важные приметы и запреты

14:59

Кому категорически нельзя есть яйца: врачи дали окончательный ответ

14:59

Деньги на пенсии пока будут, но проблемы появятся в другом: чем грозит остановка помощи ЕС

14:59

Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте

14:48

Ограничений нет: эксперт объяснил, чем Украина может бить по территории РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять