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Будет ли большая война между Пхеньяном и Сеулом: зачем КНДР усиливает эскалацию

Анна Ярославская
11 января 2024, 02:14
Северная Корея всегда была провокатором нестабильности как в своих интересах, так и в интересах третьих сторон.
Виталий Кулик, Ким Чен Ын
Виталий Кулик назвал причину текущей эскалации со стороны Северной Кореи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kcna

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, зачем Северная Корея "повышает градус" и усиливает эскалацию в регионе.

Во-первых, по его словам, происходит милитаризация региона и усиливается противоречие между основными глобальными игроками – Китаем и Соединенными Штатами Америки.

"Китай пытается построить систему сдерживания, ищет региональных партнеров для создания военных баз или создает условия для быстрого развертывания этих баз по мере необходимости. Соединенные Штаты и их союзники (Австралия, Южная Корея, Япония) также пытаются усилить свои военные возможности", – сказал Кулик в интервью Главреду.

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Кроме того, Северная Корея всегда была провокатором нестабильности как в своих интересах, так и в интересах третьих сторон.

"Сейчас КНДР по просьбе, например, Китая или России может повысить градус противостояния в регионе, чтобы отвлекать внимание глобальных игроков от европейского театра боевых действий или от Большого Ближнего Востока", - считает Кулик.

Эксперт отметил, что Северной Корее нужна собственная космическая программа, и Пхеньян очень рассчитывает на российскую поддержку.

"Это, пожалуй, является самым главным в их играх с Кремлем, потому что интенсификация космической программы, создание военно-космических сил для КНДР – приоритет номер один. Как и поставка боеприпасов и предоставление России ракет", - сказал Кулик.

Кулик отметил важный нюанс в нынешнем обострении отношений между КНДР и Южной Кореей. Если ранее эскалация была связана либо с тем, что Пхеньян пытался получить продовольственную помощь, либо повысить ставки, чтобы возобновить диалог с Югом, то сейчас на первый план выходят геополитические факторы.

"На данный момент удары Северной Кореи совпали с обострением общей глобальной ситуации. С одной стороны, Китай заходит в новый сложный трек с Соединенными Штатами и выпускает "ручного песика" в виде КНДР. С другой стороны Россия радуется тому, что помощь, которая могла бы пойти Украине, откладывается на вероятный форс-мажор в Корее", - сказал он.

Кулик сомневается, что на этот раз все дойдет до большой войны между Пхеньяном и Сеулом.

"Скорее, имеет место случай контролируемой эскалации. Они пугают, но потом не кусают. Для полноценной войны у КНДР пока нет мощностей и надежной поддержки со стороны Китая и Российской Федерации. Более того, такая война в текущих условиях Северной Корее не совсем выгодна, учитывая сложности с урожаем в 2023 году и обеспечением продовольствием даже КНА (Корейская народная армия), но отдельно взятая эскалация, определенный разогрев ситуации в регионе, повышение ставок в комплексе выгодны Пхеньяну и его патронам", - отметил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Как сообщал Главред, в декабре 2023 года издание Reuters писало о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам своей страны, военной промышленности и сектору ядерного оружия ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США

8-9 января 2024 года лидер КНДР проинспектировал работу главных военных заводов страны и заявил, что в случае конфронтации превратит ее в пепел.

Ким Чен Ын охарактеризовал Республику Корея как "самое враждебное государство для КНДР", которое "долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим".

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новости КНДР Ким Чен Ын Виталий Кулик новости Украины и мира
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