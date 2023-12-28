Ким Чен Ын готовится к войне: с кем собрался воевать диктатор КНДР

Пхеньян собирается расширить стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми странами".

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Ким Чен Ын готовится к войне — Reuters / Фото: kcna

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооруженным силам своей страны, военной промышленности и сектору ядерного оружия ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Свое заявление Ким Чен Ын озвучил во время встречи руководящей партии, говоря о направлениях политики на 2024 год.

По его словам, Пхеньян якобы расширит стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми странами".

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"Он (Ким Чен Ын, - ред.) поставил боевые задачи для Народной армии и промышленности боеприпасов, ядерного оружия и секторов гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне", — говорится в сообщении.

Reuters напоминает, что Северная Корея расширяет связи с Россией. Вашингтон обвиняет Пхеньян в поставке военного оборудования Москве для использования против Украины, в то время как Россия оказывает техническую поддержку, чтобы помочь Северной Корее расширить свой военный потенциал.

Как сообщал Главред, аналитики зафиксировали резкий рост числа грузовых перевозок с территории Северной Кореи в Россию. Активность их передвижения выросла после встречи главы КНДР Ким Чен Ына с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Вероятно, Пхеньян отправляет Москве оружие и боеприпасы.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, чем опасен союз России и КНДР для Украины и для мира в целом.

"Союз Ким Чен Ына и Путина опасен тем, что это два безумца. Особенно Ким Чен Ын – он более оторванный, чем Путин. Вспомните махание "ядерной дубиной", пуски ракет и всё остальное. Хотя Путин тоже далёко не ушёл и пытается запускать те же "Сарматы", угрожает ядерным апокалипсисом и т.д. Так что этих двух парней нужно держать под контролем", - считает Жданов.

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