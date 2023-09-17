"Это два безумца": Жданов объяснил, чем опасен союз Путина и Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – еще более "оторванный", чем кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Олег Жданов объяснил, чем опасен союз Путина и Ким Чен Ына / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью Главреду, чем опасен союз России и КНДР для Украины и для мира в целом.

"Союз Ким Чен Ына и Путина опасен тем, что это два безумца. Особенно Ким Чен Ын – он более оторванный, чем Путин. Вспомните махание "ядерной дубиной", пуски ракет и всё остальное. Хотя Путин тоже далёко не ушёл и пытается запускать те же "Сарматы", угрожает ядерным апокалипсисом и т.д. Так что этих двух парней нужно держать под контролем", - считает Жданов.

Что касается лидера КНР Си Цзиньпина, то, по мнению Жданова, "у них не совсем союз, а преклонение обоих перед китайским лидером".

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"Си Цзиньпин – это всё-таки их вассал, старший. Китаю не нужна сильная Россия – она ему нужна целой, управляемой и понятной. Россия – хороший сырьевой придаток для Китая. Плюс вспомните карты, которые публиковало китайское картографическое общество с "исконно китайскими землями" (даже формулировку Путина использовало в этом случае!). В этом плане Си Цзиньпину очень выгодно поддержать РФ, но на правах старшего брата, ни в коем случае не на равных", - объяснил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Пхеньяна Москве

Согласно информации Financial Times, диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин согласовывали поставку России боеприпасов, РСЗО и баллистических ракет малой дальности. За это Пхеньян может получить от Москвы, например, зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в том числе снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что Северная Корея не сражается с 1953 года, и с этого периода накапливает на складах снаряды. Передавая их стране-агрессору России, Пхеньян избавляется от избыточного количества боеприпасов, срок хранения которых истек. При этом они не очень хорошего качества и могут представлять угрозу для самих российских солдат.

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