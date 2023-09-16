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"Этот хлам может взорваться ежесекундно": эксперт оценил, помогут ли РФ снаряды из КНДР

Анна Ярославская
16 сентября 2023, 01:33
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Боеприпасы из Северной Кореи вряд ли повысят боеспособность российской армии.

Ким Чен Ын, Путин
КНДР может передавать РФ боеприпасы с истекшим сроком годности / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Северная Корея не сражается с 1953 года, и с этого периода накапливает на складах снаряды. Передавая их стране-агрессору России, Пхеньян избавляется от избыточного количества боеприпасов, срок хранения которых истек. При этом они не очень хорошего качества и могут представлять угрозу для самих российских солдат. Об этом в интервью изданию Obozrevatel сказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, Северная Корея передает россиянам снаряды определенных типов – 122, 152-миллиметровые. Они уменьшенного действия, есть большого действия, есть просто осколочно-фугасные. Но в России есть необходимость только в некоторых типах снарядов, которые они уже использовали во время боевых действий.

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"Прежде всего речь идет о снарядах большого действия, то есть тех, которыми можно поразить цели на большом расстоянии. Этим они пытаются компенсировать недостаток дальнобойного оружия, потому что наша 155-миллиметровая артиллерия стреляет дальше, чем российская. Поэтому в первую очередь они используют именно эти снаряды повышенной дальности, и они быстро заканчиваются", - объяснил эксперт.

Жирохов добавил, что не видел ни фото, ни видео танковых снарядов от Северной Кореи.

"Было видео с использованием россиянами северокорейских снарядов в "Граде", но они также находились не в лучшем состоянии. Они были ржавые, 1950-х годов производства", - сказал он.

Эксперт сомневается, что боеприпасы из КНДР повысят боеспособность российской армии. Потому что такие снаряды не взрываются через один или даже представляют опасность для собственного экипажа – в любой момент снаряд может взорваться прямо в стволе.

"Эта проблема хорошо известна украинской армии, потому что в 2014 году мы начали использовать снаряды 1960-70-х годов. Было очень большое количество случаев, когда взрывались самоходные артиллерийские установки и снаряды прямо в стволе. Поэтому усиление русской армии за счет Северной Кореи действительно может быть – в КНДР много таких снарядов. Но как это отразится на фронте, тяжело сказать", - отметил он.

Жирохов добавил, что нужно также не забывать о логистике.

"Ведь из Северной Кореи в Россию есть только два пути поставки: либо транзит, то есть железная дорога, которая и так переполнена военными эшелонами, либо перевозка военно-транспортной авиацией. Но в таком случае эти снаряды будут золотыми", - резюмировал военный эксперт.

Военная помощь Пхеньяна Москве

13 сентября Ким Чен Ын пребывает в России с визитом. В своем заявлении он уже успел открыто заявить о поддержке агрессии Путина и даже пожелать россиянам "победы" в войне.

Согласно информации Financial Times, диктаторы согласовывали поставку России боеприпасов, РСЗО и баллистических ракет малой дальности. За это Пхеньян может получить от Москвы, например, зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты.

Запрос к КНДР по поставкам оружия российским оккупантам со стороны Кремля действительно существует. И это плохая новость для передовой, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Однако решение Ким Чен Ына может, в свою очередь, подтолкнуть западные страны к усилению военной поддержки Украины.

Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в том числе снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

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