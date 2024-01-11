Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

Похолодание придет в нашу страну на несколько дней, после чего столбики термометров снова будут подниматься вверх.

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Погода в Украине – наше государство накроет новая волна похолодания/ unsplash.com

Погода в Украине лишь на несколько дней стала относительно теплее, но уже с пятницы, 12 января, в нашу страну придет новая волна похолодания.

В некоторых областях температура воздуха опустится до -14 градусов, в большинстве регионов будет от -7 до -12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Если сегодня кому-то холодно, то это ему так кажется. Потому что похолодание ожидается в Украине завтра, 12-го января. Температура воздуха снизится до-7-12 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Полтавщине до -14 градусов. Ветер будет с северо-запада, умеренный, до порывистого", – отмечает Диденко.

Синоптик предупредила, что ближайшей ночью снег пройдет в западных областях, центральной части, на юге и востоке. На севере будет ночью сухо.

А днем в пятницу, 12 января, будет без осадков, потому что вся территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления.

В то же время Диденко предупредила, что на дорогах будет скользко.

Погода в Украине 12 января/ meteoprog

В Киеве 12-го января ожидается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. Идет похолодание: и ночью, и днем ожидается от -7 до -12 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине потеплеет

Синоптик отметила, что в субботу, 13-го января, холодная погода также будет преобладать. А 14 и 15 января ожидается повышение температуры воздуха.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что снегопады накроют всю страну. Погода в Украине 11 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. В Украине будут сильные порывы ветра-до 15-18 м/с. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

Также раньше синоптик сказала, когда будут самые холодные дни в ближайшее время. В Украину ненадолго придет потепление, но сразу после этого на три дня вернутся сильные морозы. Синоптик назвала даты нового похолодания.

Напомним, синоптик предупредил об опасной погоде. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 8 по 14 января. Он отметил, что в течение недели столбик термометра местами будет опускаться даже до -27 градусов. Чуточку теплее будет лишь на юге нашей страны.

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