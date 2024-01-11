УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

Алёна Воронина
11 января 2024, 13:07
Похолодание придет в нашу страну на несколько дней, после чего столбики термометров снова будут подниматься вверх.

Погода, снег, зима
Погода в Украине – наше государство накроет новая волна похолодания/ unsplash.com

Погода в Украине лишь на несколько дней стала относительно теплее, но уже с пятницы, 12 января, в нашу страну придет новая волна похолодания.

В некоторых областях температура воздуха опустится до -14 градусов, в большинстве регионов будет от -7 до -12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

"Если сегодня кому-то холодно, то это ему так кажется. Потому что похолодание ожидается в Украине завтра, 12-го января. Температура воздуха снизится до-7-12 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Полтавщине до -14 градусов. Ветер будет с северо-запада, умеренный, до порывистого", – отмечает Диденко.

Синоптик предупредила, что ближайшей ночью снег пройдет в западных областях, центральной части, на юге и востоке. На севере будет ночью сухо.

А днем в пятницу, 12 января, будет без осадков, потому что вся территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления.

В то же время Диденко предупредила, что на дорогах будет скользко.

Погода в Украине 12 января
Погода в Украине 12 января/ meteoprog

В Киеве 12-го января ожидается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. Идет похолодание: и ночью, и днем ожидается от -7 до -12 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине потеплеет

Синоптик отметила, что в субботу, 13-го января, холодная погода также будет преобладать. А 14 и 15 января ожидается повышение температуры воздуха.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что снегопады накроют всю страну. Погода в Украине 11 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. В Украине будут сильные порывы ветра-до 15-18 м/с. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

Также раньше синоптик сказала, когда будут самые холодные дни в ближайшее время. В Украину ненадолго придет потепление, но сразу после этого на три дня вернутся сильные морозы. Синоптик назвала даты нового похолодания.

Напомним, синоптик предупредил об опасной погоде. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 8 по 14 января. Он отметил, что в течение недели столбик термометра местами будет опускаться даже до -27 градусов. Чуточку теплее будет лишь на юге нашей страны.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды мороз Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра похолодание
Реклама

Главное за день

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:59 Украина
Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:31 Украина
Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

13:07 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

13:31

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:07

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
12:59

В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

12:53

Скандал с поставками армии: арестовано имущество бизнесмена Гринкевича – СМИ

12:39

Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

12:05

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

Реклама
12:03

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03

Только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве: чрезвычайно сложная загадка

11:34

300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

11:31

Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

11:03

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

10:59

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Кроликам нужен совет, Козы - не спорьте

10:59

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:47

РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

10:42

В семье Дональда Трампа случилось горе

10:34

Иван Яковина: Катастрофа ЖКХ в ПодмосковьеВидеоблоги

10:34

Эта идеальная закуска за 15 минут покорит всех: нужна всего 1 буханка хлеба - рецептВидео

Реклама
10:20

Похожи на "Искандер": КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет

10:14

Шеф-повара измельчают чеснок только так: нож и чеснокодавка не нужны

09:59

В РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана: в ВСУ сказали, чем это обернется для Украины

09:46

Мощный удар на юге: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой

09:29

ВСУ удалось расширить плацдарм: Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок

09:03

Как заставить мужа помогать в хозяйстве: доктор Юрий Габорец рассказал, что делатьВидео

08:56

В ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине

08:31

Зеленский прибыл в Эстонию: что известно

08:22

Республиканцы в Конгрессе США представили план победы для Украины: в чем его суть

08:10

Одна из главных причин всех ошибок и просчетов властимнение

08:05

Взрывы гремели в трех областях РФ: россияне пожаловались на массовую атаку БПЛА

07:35

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

07:14

Церковный праздник 12 января: кому нельзя отказывать в помощи в Татьянин день

07:03

РФ ударила двумя ракетами по гостинице в центре Харькова: 11 человек раненыФотоВидео

06:10

Власть в России захватили латентные гомосексуалымнение

05:30

Вот, что на самом деле видят коты в зеркале: ответ вас точно поразит

04:34

Как правильно чистить расчески для волос: советы, которые спасут ваши волосы

03:50

Алина Гросу похвасталась фигурой в откровенной фотосессии

03:20

Надежда Матвеева рассказала, делал ли ей предложение молодой бойфренд

02:50

В США закрыли расследование смерти Мэттью Перри: точная причина его кончины

Реклама
02:14

Будет ли большая война между Пхеньяном и Сеулом: зачем КНДР усиливает эскалацию

01:31

Нагреет еду, а не тарелку: как нужно правильно пользоваться микроволновкой

00:09

Невестка Ющенко показала розовощекого внука бывшего президентаВидео

10 января, среда
23:59

Премьер-министр Италии "склоняет" Орбана поддержать помощь Украине от ЕС

23:19

Страны Балтии в зоне риска: эксперт раскрыл планы РФ о нападении на НАТО

23:17

Горят машины и разрушено здание: россияне ударили ракетами по ХарьковуВидео

22:22

Тело пролежало 2 месяца: в Киеве нашли мертвой экс-заместителя генпрокурора

21:50

Враг лезет на всех направлениях: Залужный рассказал о тяжелых боях на фронте

21:47

Татьяна Лазарева высказалась про предательницу Милявскую: "Обидно для нее"

21:30

"Мама, я в плену": женщина рассказала о том, как боролась за возвращение сына домойФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять