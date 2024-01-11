УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

Алёна Воронина
11 января 2024, 12:39
Если нарушить этот запрет, есть риск навлечь беду на себя и свою семью, считали наши предки.
Подметать, веник
Почему нельзя заметать вечером/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Наши предки обращали особое внимание на сочетание своей работы с разными периодами в течение дня. Поэтому до нашего времени сохранилось много примет, в которых говорится, можно или нельзя выполнять какую-то работу в определенные периоды времени. Например, многих может удивить, почему нельзя заметать вечером. Эта примета также сохранилась до нашего времени с седой древности, и она несет в себе глубокое значение.

Предки верили, что вся работа, выполняемая дома, должна соответствовать определенным четким правилам. И уборка – не исключение. Еще с древности считалось, что во избежание различных неприятностей стоит не нарушать ряда правил, наводя дома чистоту и порядок.

Почему нельзя заметать вечером? Здесь стоит отметить, что в древности немало чего запрещалось делать после захода солнца, ведь эта пора наделялась особым мистическим и часто негативным значением. Подобные запреты на работу вечером касались не только подметания пола, но и уборки в целом, стирки вещей и тому подобного.

видео дня

Что касается приметы именно о подметании, то считалось, что если проводить уборку вечером, то есть риск вымыть из дома всё счастье и финансовое благополучие. Существовало убеждение, что если нарушить такой запрет, то члены семьи могут начать болеть, а успех может покинуть дом.

Также, по мнению наших предков, среди дел, что нельзя делать после захода солнца, является мытье пола. Считается, что как подметать, так и мыть пол лучше всего утром. В таком случае помещение не только станет чистым, но и наполнится положительной энергией.

Ранее мы рассказывали, к чему снятся умершие родственники. Если к вам во сне пришли люди, которых уже нет среди живых, это может быть как хорошим, так и плохим знаком.

Также ранее Главред рассказывал, почему нельзя обметать человека. Наши предки верили, что на человека, которого обмели веником, могут свалиться неприятности.

Вас также может интересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы интересные новости
Реклама

Главное за день

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:59 Украина
"Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

"Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

13:56 Украина
Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

13:31

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:07

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
12:59

В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

12:53

Скандал с поставками армии: арестовано имущество бизнесмена Гринкевича – СМИ

12:39

Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

12:05

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

Реклама
12:03

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03

Только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве: чрезвычайно сложная загадка

11:34

300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

11:31

Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

11:03

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

10:59

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Кроликам нужен совет, Козы - не спорьте

10:59

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:47

РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

10:42

В семье Дональда Трампа случилось горе

10:34

Иван Яковина: Катастрофа ЖКХ в ПодмосковьеВидеоблоги

10:34

Эта идеальная закуска за 15 минут покорит всех: нужна всего 1 буханка хлеба - рецептВидео

Реклама
10:20

Похожи на "Искандер": КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет

10:14

Шеф-повара измельчают чеснок только так: нож и чеснокодавка не нужны

09:59

В РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана: в ВСУ сказали, чем это обернется для Украины

09:46

Мощный удар на юге: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой

09:29

ВСУ удалось расширить плацдарм: Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок

09:03

Как заставить мужа помогать в хозяйстве: доктор Юрий Габорец рассказал, что делатьВидео

08:56

В ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине

08:31

Зеленский прибыл в Эстонию: что известно

08:22

Республиканцы в Конгрессе США представили план победы для Украины: в чем его суть

08:10

Одна из главных причин всех ошибок и просчетов властимнение

08:05

Взрывы гремели в трех областях РФ: россияне пожаловались на массовую атаку БПЛА

07:35

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

07:14

Церковный праздник 12 января: кому нельзя отказывать в помощи в Татьянин день

07:03

РФ ударила двумя ракетами по гостинице в центре Харькова: 11 человек раненыФотоВидео

06:10

Власть в России захватили латентные гомосексуалымнение

05:30

Вот, что на самом деле видят коты в зеркале: ответ вас точно поразит

04:34

Как правильно чистить расчески для волос: советы, которые спасут ваши волосы

03:50

Алина Гросу похвасталась фигурой в откровенной фотосессии

03:20

Надежда Матвеева рассказала, делал ли ей предложение молодой бойфренд

02:50

В США закрыли расследование смерти Мэттью Перри: точная причина его кончины

Реклама
02:14

Будет ли большая война между Пхеньяном и Сеулом: зачем КНДР усиливает эскалацию

01:31

Нагреет еду, а не тарелку: как нужно правильно пользоваться микроволновкой

00:09

Невестка Ющенко показала розовощекого внука бывшего президентаВидео

10 января, среда
23:59

Премьер-министр Италии "склоняет" Орбана поддержать помощь Украине от ЕС

23:19

Страны Балтии в зоне риска: эксперт раскрыл планы РФ о нападении на НАТО

23:17

Горят машины и разрушено здание: россияне ударили ракетами по ХарьковуВидео

22:22

Тело пролежало 2 месяца: в Киеве нашли мертвой экс-заместителя генпрокурора

21:50

Враг лезет на всех направлениях: Залужный рассказал о тяжелых боях на фронте

21:47

Татьяна Лазарева высказалась про предательницу Милявскую: "Обидно для нее"

21:30

"Мама, я в плену": женщина рассказала о том, как боролась за возвращение сына домойФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять