Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

Если нарушить этот запрет, есть риск навлечь беду на себя и свою семью, считали наши предки.

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Почему нельзя заметать вечером/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Наши предки обращали особое внимание на сочетание своей работы с разными периодами в течение дня. Поэтому до нашего времени сохранилось много примет, в которых говорится, можно или нельзя выполнять какую-то работу в определенные периоды времени. Например, многих может удивить, почему нельзя заметать вечером. Эта примета также сохранилась до нашего времени с седой древности, и она несет в себе глубокое значение.

Предки верили, что вся работа, выполняемая дома, должна соответствовать определенным четким правилам. И уборка – не исключение. Еще с древности считалось, что во избежание различных неприятностей стоит не нарушать ряда правил, наводя дома чистоту и порядок.

Почему нельзя заметать вечером? Здесь стоит отметить, что в древности немало чего запрещалось делать после захода солнца, ведь эта пора наделялась особым мистическим и часто негативным значением. Подобные запреты на работу вечером касались не только подметания пола, но и уборки в целом, стирки вещей и тому подобного.

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Что касается приметы именно о подметании, то считалось, что если проводить уборку вечером, то есть риск вымыть из дома всё счастье и финансовое благополучие. Существовало убеждение, что если нарушить такой запрет, то члены семьи могут начать болеть, а успех может покинуть дом.

Также, по мнению наших предков, среди дел, что нельзя делать после захода солнца, является мытье пола. Считается, что как подметать, так и мыть пол лучше всего утром. В таком случае помещение не только станет чистым, но и наполнится положительной энергией.

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Также ранее Главред рассказывал, почему нельзя обметать человека. Наши предки верили, что на человека, которого обмели веником, могут свалиться неприятности.

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