Почему нельзя обметать человека: о какой беде предупреждают древние приметы

Наверное, многие из нас еще с детства помнят, как нам постоянно говорили: "нельзя человека обметать веником". В заключении во время уборки дома приходилось постоянно следить за тем, чтобы никого не обмести. Но знаете ли вы, почему нельзя обметать человека, и о чем именно говорит примета, пришедшая к нам с давних времен?
Наши предки верили, что нельзя обметать человека веником, ведь это может привести к неприятностям, которые свалятся ему на голову. Этот человек может понести большие убытки, потерять друзей, а новые люди не будут к нему тянуться и не будут иметь желания с ним знакомиться.
Но неприятности могут появиться не только в том случае, если вас случайно или не случайно обмели, но и тогда, когда кто-то обмыл вас во время мытья пола. Например, вы работаете в офисе, и уборщица обмыла пол вокруг вас, пока вы сидели за рабочим столом и выполняли свою работу. Согласно древним приметам, если человека обмыли, это может привести к возникновению болезни или к другим неприятностям.
При этом считается, что хуже может быть, если вас обметут или обмоют, задев веником, шваброй или тряпкой ваши ноги. Но в том случае, если вас обмели или обмыли и при этом не коснулись ваших ног, то сильные неприятности вам не грозят, поэтому не стоит бояться.
В общем, чтобы избежать каких-либо неприятностей и чтобы не волноваться, просто стоит стараться избегать таких ситуаций.
Ранее мы рассказывали, к чему синица стучит в окно. Согласно древней примете, стук синички в окно является знаком, который нельзя пропускать мимо внимания. Так птичка пытается предупредить о важных изменениях.
Также ранее мы рассказывали, к чему снятся умершие родственники. Если к вам во сне пришли люди, которых уже нет среди живых, это может быть как хорошим, так и плохим знаком.
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