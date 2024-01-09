Почему нельзя обметать человека: о какой беде предупреждают древние приметы

Наши предки верили, что на человека, которого обмели веником, могут свалиться неприятности.

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Почему нельзя обметать человека/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Наверное, многие из нас еще с детства помнят, как нам постоянно говорили: "нельзя человека обметать веником". В заключении во время уборки дома приходилось постоянно следить за тем, чтобы никого не обмести. Но знаете ли вы, почему нельзя обметать человека, и о чем именно говорит примета, пришедшая к нам с давних времен?

Наши предки верили, что нельзя обметать человека веником, ведь это может привести к неприятностям, которые свалятся ему на голову. Этот человек может понести большие убытки, потерять друзей, а новые люди не будут к нему тянуться и не будут иметь желания с ним знакомиться.

Но неприятности могут появиться не только в том случае, если вас случайно или не случайно обмели, но и тогда, когда кто-то обмыл вас во время мытья пола. Например, вы работаете в офисе, и уборщица обмыла пол вокруг вас, пока вы сидели за рабочим столом и выполняли свою работу. Согласно древним приметам, если человека обмыли, это может привести к возникновению болезни или к другим неприятностям.

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При этом считается, что хуже может быть, если вас обметут или обмоют, задев веником, шваброй или тряпкой ваши ноги. Но в том случае, если вас обмели или обмыли и при этом не коснулись ваших ног, то сильные неприятности вам не грозят, поэтому не стоит бояться.

В общем, чтобы избежать каких-либо неприятностей и чтобы не волноваться, просто стоит стараться избегать таких ситуаций.

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