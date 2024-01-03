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К чему снятся умершие родственники: что говорят древние приметы

Алёна Воронина
3 января 2024, 13:36
Если к вам во сне пришли люди, которых уже нет среди живых, это может быть как хорошим, так и плохим знаком.
Сон, девушка
К чему снятся умершие родственники/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Еще с давних времен сны привлекали внимание наших предков. Снам придавалось особое значение и полученные таким образом знаки по-разному толковались. Но когда снятся умершие родственники, такие случаи могут казаться странными и даже жуткими.

Но если вы увидели во сне человека или людей, которых уже нет среди живых, не стоит пугаться. Такой сон может не предвещать ничего плохого, а просто указывать на определенные изменения в жизни. Для того, чтобы полностью растолковать сон, важно обращать внимание на все его детали.

Есть разные толкования того, зачем умершие приходят во сне. Согласно некоторым толкованиям, это может указывать на приближение определенного несчастного случая или болезни у кого-то из родных. Если человек, которого уже нет среди живых, обнял кого-то во сне, то скоро в жизни этого человека могут произойти перемены. Эти изменения могут быть как хорошими, так и плохими.

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Если же умерший человек во сне снова умирает, то вас может ждать какая-то измена со стороны родных. Это может служить своего рода предупреждением о предательстве.

Но есть еще и другое толкование того, что значит, когда снятся умершие родственники. Это может указывать на то, что скоро вам придется столкнуться с несправедливостью в реальной жизни. Если же снится несколько умерших людей сразу, то это может быть предупреждением, что семья или близкие вам люди могут заболеть или попасть в серьезную беду.

К чему снятся умершие родственники объяснение психолога

Но есть и вполне логичные объяснения того, к чему снятся покойные родственники. Психолог Анна Кушнерук отмечает, что сон чаще всего является продолжением того, что мы думали, чувствовали или что испытывали в течение дня.

"Те мысли, с которыми мы идем ко сну, безусловно продолжаются. Ведь мозг – как генератор. Он начал работать и на этом импульсе продолжает свою работу. Следующая причина (того, почему нам снятся те или иные вещи – ред.) – это то, что человек не может произнести. Например, она чего-то боится, и не может внутренне с этим быть и не выводит это в речь. То есть внутреннее думание продолжается в этих картинках", – отметила психолог.

Также она объяснила, что сновидения отличаются тем, что в них не всё прямо – очень часто там происходит механизм сгущения. Это часто запутанная мозаика. Например, вы говорили о чем-то с одним человеком, а во сне вы говорите на эту тему с совершенно другим человеком, или какие-то люди вам снятся в нетипичных для них и не связанных с ними обстоятельствах. Эти перепутанности у человека создают чрезвычайное внутреннее напряжение.

"Еще один момент – если человек чувствует себя физически плохо, если он болен, то он начинает отыскивать какой-то внутренний ресурс, чтобы себя мобилизовать и выздоравливать. И кошмар очень часто выполняет функцию такого будильника. То есть весь организм пытается мобилизоваться для того, чтобы все силы бросить на борьбу со страхом. Повышается наша температура, повышается наша умственная деятельность, и мы таким образом себя нададаптируем над своими собственными чувствами", – объяснила Анна Кушнерук.

Также психолог отметила, что толкование снов по сонникам не работает, ведь значение сна у каждого человека индивидуальное.

Ранее психолог рассказала, как определить, что человек абьюзер. Важно знать, кто такие абьюзеры, чтобы не попадать под их влияние или вовремя выйти из-под такого влияния. Абьюзеры умеют очень тонко манипулировать людьми.

Также ранее психолог Анна Кушнерук назвала 11 причин супружеской измены. Когда муж изменяет жене или жена мужу, такой поступок имеет логическое объяснение. Психолог рассказала, какие причины подталкивают к измене.

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