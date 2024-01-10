Снегопады накроют всю страну: где непогода будет бушевать сильнее всего

В Украине ожидаются сильные порывы ветра, их скорость будет достигать почти 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 11 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине будут сильные порывы ветра - до 15-18 м/с. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: ventusky

Погода 11 января

В Украине 11 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

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"Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях местами 8-13°; днем 0-5° мороза, в южной части страны местами 0-3° тепла; в Карпатах ночью 10-15°, днем 4-9° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -10

По данным meteoprog, 11 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -10...+1 градуса. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: meteoprog

Погода 11 января в Киеве

В Киеве 11 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы.

"Температура по области ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве в течение суток 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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