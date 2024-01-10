Снегопады накроют всю страну: где непогода будет бушевать сильнее всего

Погода в Украине 11 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине будут сильные порывы ветра - до 15-18 м/с. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.
Погода 11 января
В Украине 11 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.
"Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях местами 8-13°; днем 0-5° мороза, в южной части страны местами 0-3° тепла; в Карпатах ночью 10-15°, днем 4-9° мороза", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -10
По данным meteoprog, 11 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -10...+1 градуса. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градусов.
Погода 11 января в Киеве
В Киеве 11 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы.
"Температура по области ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве в течение суток 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.
Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.
Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
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