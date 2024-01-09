Сильное похолодание набирает обороты: в Украине врежет 17-гражусный мороз

Погода в Украине 10 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.
Погода 10 января
В Украине 10 января будет облачно с прояснениями. В этот день в северных и восточных областях прогнозируют снег. В Украине будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 6-11° мороза, в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и на Прикарпатье 12-17°; днем 1-6° мороза, на Закарпатье и местами в Крыму 0-2° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -16
По данным meteoprog, 10 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черновицкой области. Там температура воздуха опустится до -16...-5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -5...+1 градуса.
Погода 10 января в Киеве
В Киеве 10 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности из-за гололеда. На дорогах может быть затруднено движение транспорта.
"Температура по области ночью 6-11°, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 8-10°, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.
Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.
Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
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