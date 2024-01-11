В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

Украинцам утвердят новые тарифы, вероятнее всего, уже весной 2024 года.

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В Украине подорожает коммуналка / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги украинцам могут перечислить уже в 2024 году.

По его данным, вероятно, потребителям пересмотрят тарифы на свет и газ. новые тарифы, вероятнее всего, будут утверждены уже весной 2024 года.

"Я думаю, что, вероятнее всего, мы получим новые платежки в этом году на электроэнергию от 1 апреля или 1 мая, где нам снова увеличат стоимость электроэнергии. А вдобавок к этому еще и стоимость газа увеличат, поэтому нас ждут серьезные изменения в наших платежках 2024 года", - сказал он в эфире "Громадського радіо". видео дня

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинцы до конца отопительного сезона будут оплачивать электроэнергию по действующим тарифам.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", - сказал он.

Напомним, что в Украине может повыситься тариф на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что украинцев ждет сложная зима, потому что российские оккупанты разрушили часть энергетической инфраструктуры.

Стало известно, кому из украинцев за долги будут отключать свет. В Украине отменили мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг во время действия режима военного положения.

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