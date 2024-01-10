Консульство Украины в Лондоне обратилось к военнообязанным украинцам за границей.

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В Лондоне призвали украинцев стать на военный учет за границей / коллаж: Главред, фото: Консульство Украины в Британии, РБК-Украина

В Лондоне призвали военнообязанных мужчин, которые выехали за границу Украины, стать на военный учет в Соединенном Королевстве. Об этом сообщило украинское консульство.

Согласно правилам, встать на военный учет можно в срок семи дней после дня прибытия в дипломатическое учреждение Украины в Англии. Также в ведомстве добавили, что имеют много обращений в отношении Закона о мобилизации и в разъяснениях опираются на Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Также консульство напомнило военнообязанным, резервистам и призывникам про обязанности, а именно:

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о необходимости состоять на военном учете в зарубежных дипломатических учреждениях в случае выезда из Украины на срок более 3 месяцев

о необходимости в 7-дневный срок со дня прибытия в Британию явиться с паспортом Украины и военно-учетными документами в ведомство Украины для взятия на военный учет

Помимо прочего, в учреждении добавили, что информация о невозможности оформления паспорта/поручения без документов военкомата - не является действительной.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации на первом чтении с учетом рекомендаций комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также известно, что в Верховной Раде возникли споры вокруг нового законопроекта о мобилизации. Подробности в эфире телемарафона рассказал заместитель главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он добавил, что в документе многое нужно изменить. Один из таких спорных вопросов касается мужчин за границей.

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