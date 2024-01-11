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Скандал с поставками армии: арестовано имущество бизнесмена Гринкевича – СМИ

Алексей Тесля
11 января 2024, 12:53
Фирмы Игоря Гринкевича могли нанести государству убытков на 1,2 миллиарда гривен.
ГБР
Арестовано имущество скандального львовского бизнесмена / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/dbr.gov.ua

Имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого правоохранительными органами в масштабном хищении денег на нужды военных, было арестовано.

В рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд Минобороны провели обыски в доме и на работе бизнесмена, у директоров и офисов подконтрольных ему компаний, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Арест имущества семьи Гринкевича:

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  • недвижимое имущество;
  • авто премиум-класса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена;
  • имущество и счета подконтрольных ему компаний.

Кроме того, правоохранители также получили выводы экспертов, которые установили, что вся поставленная продукция компаниями Гринкевича в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования ВСУ.

Что известно о деле Гринкевича

В свою очередь журналист Евгений Плинский уточняет, что Государственное бюро расследований реализует целый ряд следственных действий, связанных с расследованием резонансного дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, чьи компании могли нанести государству на 1,2 миллиарда гривен убытков.

По его данным, уже прошли обыски и другие следственные действия. Следующий шаг – арест имущества членов семьи и причастных к коррупционной схеме лиц. Также ГБР получило выводы экспертиз о полном несоответствии заявленным требованиям и характеристикам имущества, которое компании Гринкевича поставили Министерству обороны.

"Простыми словами - все, что Гринкевич и его семья продали армии за 2023 год на 1,5 млрд грн - невозможно для использования бойцами ВСУ. И это уже не предположение журналистов, а факт, подтвержденный экспертизой. Как видим, ГБР отрабатывает этот кейс качественно", - написал Плинский, добавив, что новостей в этой истории будет еще "слишком много".

Скандал с закупками для Минобороны

Напомним, в конце декабря работники ДБР задержали Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний.

30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. грн.

По данным ДБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,2 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось о том, что экс-замминистра и двое чиновников Минобороны растратили 950 млн грн на закупках бронежилетов для ВСУ. Согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, поставленная броня не соответствовала требованиям защиты, принятым в ВСУ.

Как сообщал Главред, в январе 2023 года СМИ опубликовали статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете. Оказалось, что продукты для ВСУ закупают по завышенным ценам.

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ГБР госзакупки Минобороны Украины
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