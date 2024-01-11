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"Общая позиция всех": в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству

Алёна Воронина
11 января 2024, 15:55
Законопроект направят Кабмину с наработанными рекомендациями и предложениями.
'Общая позиция всех': в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству
В ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook ВР

Решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook. Он подтвердил, что проект закона о мобилизации сегодня обсуждался в присутствии руководства ВР, представителей депутатских фракций и групп.

Стефанчук отметил, что председатели парламентских комитетов во время сегодняшнего заседания имели возможность обсудить законопроект с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

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"Важная дискуссия, важные вопросы, важные ответы. Перед этим указанный законопроект прорабатывался и рассматривался Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Есть ряд наработок и рекомендаций. Поэтому было принято совместное решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинету Министров Украины", – отметил спикер Верховной Рады.

Он подчеркнул, что решение отправить документ на доработку – это "общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства".

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины было внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также позже политический эксперт Милан Лелич прокомментировал перипетии относительно нового законопроекта. Он отметил, что во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию. Лелич прокомментировал то, как во власти Украины пытаются решить проблему мобилизации, какие законодательные нововведения могут возникнуть, и какие цели может преследовать новый закон.

Напомним, 11 января стало известно, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительства. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

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