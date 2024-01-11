'Резкое похолодание': в разведке раскрыли, почему ВСУ не могут наступать на фронте

С замерзанием почвы условия для передвижения почти наверняка улучшатся в январе и феврале до оттепели в марте.

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В разведке Британии рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 17 отдельная танковая Криворожская бригада

В свежем отчете британского Министерства обороны сообщили, что погодные условия затрудняют проведение операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов. Сейчас держится морозная погода, но уже на следующей неделе ожидается небольшое потепление. Впрочем, почва остается промерзшей.

Сейчас в Украине наблюдается резкое похолодание. Одновременно с морозами на всей территории Украины увеличивается снежный покров. Именно глубина снега, вероятно, станет тем фактом, который скажется на маневрах, говорится в отчете разведки.

Отмечается, что с замерзанием почвы условия для передвижения почти наверняка улучшатся в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель приведет к ухудшению условий для передвижения по бездорожью.

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Кроме того, ухудшение условий осложняется коротким световым днем. Таким образом ухудшаются условия для проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов.

Напомним, что россияне наносят удары по своим городам. В разведке Великобритании отметили, что случаи "случайного сброса авиационных боеприпасов" российскими летчиками, вероятно, будут продолжаться.

Полковник раскрыл подготовку нового ракетного теракта РФ по Украине. По словам полковника ВСУ Владислава Селезнева, не стоит недооценивать врага, его разведывательные возможности достаточно мощные.

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