Россияне наносят удары по своим городам: в британской разведке назвали причины

В течение последней недели самолеты российской армии дважды "случайно сбрасывали" авиационные боеприпасы. Эти "аварии", вероятно, произошли из-за недостаточной подготовки и усталости экипажей, что привело к неправильному выполнению тактических действий во время миссий. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 10 января.
В частности, минобороны РФ заявило, что 2 января 2024 года один из российских самолетов выпустил боеприпас, повредив девять жилых домов в Петропавловке Воронежской области РФ.
"Второй инцидент произошел 8 января 2024 года со сбросом неуправляемого боеприпаса ФАБ-250 над селом Рубежное Луганской области на оккупированной территории Украины и был подтвержден так называемым оккупационным "главой ЛНР"," - говорится в сообщении разведки Великобритании.
Также отмечено, что оба случая произошли во время боевых миссий российских войск, сообщила британская разведка.
В разведывательном обзоре указано, что 20 апреля 2023 года российский истребитель-бомбардировщик Су-34 также совершил "непредвиденный сброс авиационных боеприпасов" над российским Белгородом.
"Склонность России к авариям с боеприпасами, сохраняется, вероятно, усиливается недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических действий во время миссий", - говорится в сводке.
Взрывы на территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ, который является базой для стратегических бомбардировщиков, осуществляющих авиаудары по Украине.
Также в России произошел взрыв на пороховом заводе в Тамбове, вызвавшем пожар.
Ранее сообщалось о взрывы на военном аэродроме в Таганроге. В российских СМИ высказано предположение, что аэродром был атакован ракетами ATACAMS.
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