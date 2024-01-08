'Под завалами могут быть люди': РФ сбросила бомбы на многоэтажки в Рубежном

Пострадавших госпитализируют, менее тяжелых - перевозят в пункт временного пребывания.

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Оккупанты обстреляли Луганщину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/synegubov

Руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что российские захватчики из авиации ударили бомбой ФАБ-250 по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за наличия свидетелей и большого количества пострадавших оккупантам не удалось скрыть произошедшее.

"Обычно оккупанты во время таких своих "внештатных" событий ссылаются на обстрелы со стороны украинских войск. На этот раз помешали многочисленные свидетели, видевшие и российский истребитель, и непосредственно схождение боеприпаса. Скрыть и списать на противника не удалось", - пояснил глава Луганской ОВА в своем Telegram.

По словам Лысогора, пострадавших госпитализируют, менее тяжелых-перевозят в пункт временного пребывания. Поиск пропавших продолжается.

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"Люди остались без жилья, которое никто не восстановит - к этому горожане почти за два года привыкли. Оккупационная власть говорит, что контролирует ситуацию", - добавил Лысогор.

В то же время вожак так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник прокомментировал этот инцидент и назвал его "нештатным восхождением авиационного боеприпаса".

Напомним, что 8 января Кривой Рог был под массированным ракетным ударом. Оккупанты попали в Кривом Роге в торговый центр и более двух десятков частных домов. Под ударами оказались также другие населенные пункты - "прилет" был в Лозоватской общине.

РФ открыто угрожает миру запуском межконтинентальной баллистики. Враг утверждает, что планирует запустить 7 таких ракет, об этом открыто заявили в Минобороны РФ. В то же время там не раскрыли "цели".

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