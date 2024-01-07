"Будет 7 пусков": РФ открыто угрожает миру запуском межконтинентальной баллистики

За последние 5 лет россияне запустили более 20 таких ракет, говорится во вражеском ведомстве.

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РФ грожает применить межконтинентальную баллистическую ракету / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Российские оккупанты угрожают запустить в 2024 году межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом открыто заявили в Минобороны РФ.

Враг утверждает, что планирует запустить 7 таких ракет. В то же время там не раскрыли "цели".

"За последние пять лет в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации РВСН провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - сообщает вражеское ведомство.

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Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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