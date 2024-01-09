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Атака Украины по Крыму: разведка Британии оценила эффективность ударов ВСУ

Руслана Заклинская
9 января 2024, 15:59
Удары ВСУ по аэродромам во временно оккупированном Крыму нанесли значительный ущерб инфраструктуре РФ и продемонстрировали неэффективность ПВО оккупантов.
Крым, взрывы в Крыму
Атаки ВСУ по аэродромам во временно оккупированном Крыму нанесли значительный ущерб инфраструктуре РФ / Фото: скриншот, УНИАН

Удары Вооруженных сил Украины по аэродромам во временно аннексированном Крыма привели к значительным разрушениям военной инфраструктуры оккупантов. Ответом России на эти атаки были ракетные удары по территории Украины. Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

"Это еще раз демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых объектов, несмотря на ее повышенную готовность. Сценарий российского ответа, вероятно, свидетельствует об уровне успеха, достигнутом действиями украинских вооруженных сил 4 января 2024 года", - пояснили в Минобороны Британии.

Британские специалисты подчеркивают, что атаки Вооруженных сил Украины были направлены на российские объекты на аэродромах в городе Саки и Севастополь. Атаки повлекли определенные повреждения объектов в Крыму.

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В ответ на эти удары Россия 8 января осуществила ракетные атаки по некоторым городам Украины, в частности, по Кривому Рогу и Запорожье. По словам экспертов, эти атаки указывают на неэффективность российской ПВО в защите ключевых объектов, несмотря на ее повышенную готовность.

Удар ВСУ по Крыму

Напомним, воздушные силы ВСУ атаковали аэродром Саки на территории оккупированного Крыма. В результате удара удалось уничтожить пункт управления врага.

Также спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук сообщил об уничтожении систем ПВО, логистики и военной инфраструктуры в оккупированном Крыму. Атака ВСУ охватила командный пункт врага и воинские части, в результате чего были ранены высокопоставленные офицеры российской армии. Россияне назвали эту атаку наиболее массированной с начала вторжения.

Кроме этого, Украина подтвердила уничтожение радиолокационной станции и склада боеприпасов во время спецоперации в Крыму.

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ВСУ новости Крыма война России и Украины
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