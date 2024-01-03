'Разведка мощная': полковник раскрыл подготовку нового ракетного теракта РФ по Украине

По словам полковника ВСУ, не стоит недооценивать врага, его разведывательные возможности достаточно мощные.

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Российские летчики готовятся к новому ракетному теракту / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Википедия

Военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг. Владислав Селезнев подчеркнул, что не надо пренебрегать сигналами воздушной тревоги

"Представитель командования Воздушных сил ВСУ господин Игнат сказал, что один раз в четыре дня российская армия будет начеку относительно масштабных атак. Нормативные документы армии РФ 30-летней давности предусматривали, что максимум 16 часов нужно российским летчикам, чтобы полностью быть готовыми для выполнения следующей задачи. Мы должны всегда быть начеку, и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - отметил Селезнев в эфире телеканала "Еспресо".

По словам полковника ВСУ, не стоит недооценивать врага, его разведывательные возможности достаточно мощные.

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"Сеть шпионов действует непосредственно на территориях, находящихся под контролем украинской власти. Последние масштабные ракетно-дроновые атаки были направлены именно на военные объекты и объекты военной инфраструктуры. Врагу очень важно максимально ослабить боевой потенциал украинской армии. Усиление контрразведывательных мер на территории нашей страны является одним из ключевых факторов, который будет позволять нам блокировать любые попытки врага выяснить, где именно и в каких объемах происходит производство для нужд украинского войска", - добавил Селезнев.

Атака РФ по Украине

Напомним, что эксперт рассказал о новых массированных атаках по Украине. Згурец считает, что ракетные атаки РФ 29 декабря и 2 января - элементы одного планового комбинированного удара противника.

Жданов предупредил, сколько еще ракет подготовила Россия. Россияне смогут снова массированно атаковать Украину в зависимости от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены.

2 января силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35"Шахедов", которые Россия запустила по Украине. Главнокомандующий ВСУ обнародовал количество сбитых вражеских целей во время утреннего российского теракта.

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