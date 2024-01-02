'Не было времени среагировать на их уничтожение': в ВСУ раскрыли тактику россиян во время атаки

29 декабря, юг зацепило достаточно мощно, то 2 января здесь ракеты фактически не фигурировали.

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Тактика россиян во время атаки / коллаж: Главред, скриншот: видео ГСЧС

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, какую тактику российские оккупанты применили во время массированного ракетного удара по Украине 2 января.

"Эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины. Если в прошлый раз, 29 декабря, юг задел достаточно мощно, то на этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали. Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение", - пояснила Гуменюк в эфире телеканала "Киев24".

Однако она отметила, что система противовоздушной обороны работала в насыщенном и интенсивном режиме, поскольку действительно понимали, что маршруты следования ракет могут быть очень сложными.

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Атака РФ по Украине 2 января: что известно

Напомним, что Россия рекордно бьет по Киеву "кинжалами". Из-за ракетной атаки в некоторых частях города пропали свет и вода. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в направлении Киева были запущены ракеты типа "Кинжал".

В Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил ПВО и падении обломков в разных районах Киева.

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