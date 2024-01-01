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"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

Юлия Закрепа
1 января 2024, 18:02
В ближайшее время оккупационная путинская армия, очевидно, продолжит пытаться наступать.
'Сдвиг линии фронта': Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года
Что изменится на фронте в 2024 году / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в ближайшее время перелома в войне ожидать не стоит - в первой половине 2024 года украинскими силами обороны будут вестись преимущественно оборонительные действия.

"Первая половина 2024 года - это будут именно оборонительные действия. Ничего другого. Мы должны занимать оборону по нескольким моментам. Во-первых, сейчас зима. Ведение каких-то наступательных действий зимой всегда сопровождается уровнем потерь. Русские могут себе это позволить, потому что они не ценят человеческую жизнь. Для них отправлять людей в мясорубку - свойственно и нормально",- рассказал он в интервью для ТСН.

По словам эксперта, в ближайшее время путинская армия, очевидно, продолжит пытаться наступать.

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"До начала так называемых президентских выборов в России, запланированные на март, оккупанты должны выполнить норматив - преподнести Путину какую-то крупную победу. Поэтому они и будут наступать. Но после того, как закончатся выборы, у них начнется мобилизация, они начнут компенсировать потери. Так или иначе, но возникнет оперативная пауза", - рассказывает Коваленко.

"Если мы воспользуемся этой оперативной паузой, то я не исключаю, что во второй половине 2024 года действительно может что-то произойти в плане сдвига линии боестолкновения. Но до того - нет. Первая половина 2024 года - это будут именно оборонительные действия. И фантазировать насчет какого-то излома и какой-то быстрой Великой Победы я бы не спешил. Этот год будет более ориентирован на истощение россиян, именно на истощение. А уже по результатам 2024 можно будет говорить о том, чего нам ожидать дальше", - добавил он.

Атака РФ из воздушного пространства

По словам аналитика, таких ударов может стать больше. Коваленко рассказал, что РФ наращивает производство дронов-камикадзе.

"С учетом темпов расширения линий производства в Иране, не исключено, что среднемесячные показатели налетов Shahed-131/136 по Украине в первом квартале 2024 года могут быть в пределах 500, а к концу 2024 - достичь показателя в 800 и более", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Напомним, что Россия нацелена захватить еще один населенный пункт сразу после Нового года. Российская десантура сейчас пытается абстрагироваться от других родов войск "сухопутников" и превратиться в независимое формирование.

РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке. За последние трое суток возле Авдеевки россияне проводили штурмы по меньшей мере в 16 местах, отмечают аналитики.

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