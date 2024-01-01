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ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

Юлия Закрепа
1 января 2024, 09:56
За прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.
ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед
ВСУ продвигаются на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, расширяя занятый плацдарм. Кроме того, украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма", - говорится в сводке Генштаба.

К тому же, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

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"Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляют военные.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов на Херсонщине. В течение суток враг совершил девять штурмовых атак, но осуществить задуманное им не удалось. ВСУ и в дальнейшем удерживают занятые позиции.

Россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ на Купянском направлении. На этом направлении горячее всего возле села Синьковка, что возле города Купянск. Россияне не прекращают попыток захватить этот населенный пункт.

Россия стянула 19 тысяч оккупантов на границе с Украиной. Кроме военных объектов, целью оккупантов является разрушение энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры. Россияне бьют по жилым кварталам, больницам, школам.

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война в Украине ВСУ Херсонская область
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