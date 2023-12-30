На Купянском направлении тяжелая ситуация: россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ

В штурмах Синьковки захватчики используют разнообразные способы.

https://glavred.info/ukraine/na-kup-yanskomu-napryamku-vazhka-situaciya-rosiyani-postiyno-shturmuyut-poziciji-zsu-10529348.html Ссылка скопирована

На фронте напряженная ситуация / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Спикер пограничного отряда "стальная граница" Иван Шевцов заявил, что на Купянском направлении горячее всего возле села Синьковка, что возле города Купянск. Россияне не прекращают попыток захватить этот населенный пункт.

По его словам, ситуация на Лимано-Купянском направлении остается стабильно напряженной.

"Враг осуществляет попытки штурмовых действий. Самая горячая ситуация-в направлении Синьковки. Враг не оставляет попыток занять этот населенный пункт. Держим оборону. Все попытки врага осуществлять штурмы провалились", - сообщил Шевцов в телемарафоне "Єдині новини". видео дня

Представитель пограничного отряда говорит, что в штурмах Синьковки захватчики используют разнообразные способы.

"Это могут быть штурмы маленькими группами - купчатся непосредственно вблизи линии соприкосновения, группа до десяти человек идет в штурм, мы их ликвидируем. Вместо них идет еще одна такая группа. Другой вариант - группа на технике. Происходили попытки заехать на технике в Синьковку, все попытки мы пресекаем, поражаем живую силу и технику противника. Технику используют и старую, и новую. Это и танки, и БТР, и БМП, но вся техника, которая подходит ближе к линии, уничтожается", - рассказал Иван Шевцов.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что на Херсонщине враг атакует "мясными штурмами". ВСУ очень тяжело удается удерживать позиции. Все штурмы, которые применяет враг преимущественно являются пешими, с использованием пехоты. За минувшие сутки отбили 13 вражеских атак.

ВСУ продвинулись под Горловкой, идут позиционные бои. Оккупационные войска России пытаются продвинуться в Харьковской и Донецкой областях, отметили аналитики американского Института изучения войны.

ВСУ устроили оккупантам "мясорубку" на Таврическом направлении. Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Мариинском и запорожском направлениях.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.