Россия усилила армию на 130 тысяч человек: в ISW раскрыли их назначение

В Институте изучения войны сообщили, что Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря завершило осенний призыв 2023 года, который начался 1 октября. На срочную службу призвали 130 тысяч человек.
Отмечается, что призыв выполнялся согласно указу президента РФ Владимира Путина от 29 сентября о призыве на срочную службу, передает ISW.
Большинство призывников были зачислены в учебные соединения и воинские части. Зато были освобождены призывники осеннего призыва 2022 года, отслужившие установленные сроки срочной службы.
Срочников в Украину не будут отправлять
При этом в начале осеннего призыва 2023 года, Минобороны РФ заявляло, что призывников не будут направлять во временно оккупированные Донецкой, Луганской, Запорожской или Херсонской областей или привлекать для участия в боевых действиях в Украине.
Как отмечает ISW, с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину, солдаты срочной службы не принимали участия в боевых действиях. Однако российские силовики все чаще полагаются на призывников для выполнения функций по охране государственной границы России с Украиной.
Между тем Государственная дума РФ планирует рассмотреть законопроект, позволяющий российским призывникам служить в пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По оценкам ISW, Кремль по-прежнему вряд ли будет использовать призывников для участия в боевых действиях в Украине из-за опасений, что это может вызвать недовольство внутри страны.
Весенний призывной цикл 2024 года Россия проведет с 1 апреля по 15 июля 2024 года.
Напомним, что РФ ускоряет обучение младших офицеров из-за недостатка бойцов. Военное руководство России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов, чтобы как можно скорее отправить их на войну в Украину.
Россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление. По словам эксперта, россияне собрали 450 тысяч военных для наступательных действий по всей линии фронта на востоке.
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