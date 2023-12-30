Россия усилила армию на 130 тысяч человек: в ISW раскрыли их назначение

Большинство призывников были зачислены в учебные соединения и воинские части.

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РФ завершила осенний призыв / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В Институте изучения войны сообщили, что Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря завершило осенний призыв 2023 года, который начался 1 октября. На срочную службу призвали 130 тысяч человек.

Отмечается, что призыв выполнялся согласно указу президента РФ Владимира Путина от 29 сентября о призыве на срочную службу, передает ISW.

Большинство призывников были зачислены в учебные соединения и воинские части. Зато были освобождены призывники осеннего призыва 2022 года, отслужившие установленные сроки срочной службы.

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Срочников в Украину не будут отправлять

При этом в начале осеннего призыва 2023 года, Минобороны РФ заявляло, что призывников не будут направлять во временно оккупированные Донецкой, Луганской, Запорожской или Херсонской областей или привлекать для участия в боевых действиях в Украине.

Как отмечает ISW, с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину, солдаты срочной службы не принимали участия в боевых действиях. Однако российские силовики все чаще полагаются на призывников для выполнения функций по охране государственной границы России с Украиной.

Между тем Государственная дума РФ планирует рассмотреть законопроект, позволяющий российским призывникам служить в пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По оценкам ISW, Кремль по-прежнему вряд ли будет использовать призывников для участия в боевых действиях в Украине из-за опасений, что это может вызвать недовольство внутри страны.

Весенний призывной цикл 2024 года Россия проведет с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

Напомним, что РФ ускоряет обучение младших офицеров из-за недостатка бойцов. Военное руководство России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов, чтобы как можно скорее отправить их на войну в Украину.

Россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление. По словам эксперта, россияне собрали 450 тысяч военных для наступательных действий по всей линии фронта на востоке.

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