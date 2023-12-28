'Сразу на фронт': РФ ускоряет обучение младших офицеров из-за недостатка бойцов

Тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, сразу отправляют на фронт.

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Россия отправляет офицеров на войну / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что военное руководство России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов, чтобы как можно скорее отправить их на войну в Украину.

"Такое решение Москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины", - говорится в сообщении ГУР.

В украинской разведке также сообщили, что тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, сразу отправляют на фронт. Россия также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с временно оккупированных территорий Украины.

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"В то же время мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год - подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге", - добавили в ГУР.

Напомним, что россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление. По словам эксперта, россияне собрали 450 тысяч военных для наступательных действий по всей линии фронта на востоке.

Путин повысил в звании генерала РФ, который "помог" ВСУ уничтожить своих солдат. Ахмедов вместе со своим коллегой Мурадовым ранее руководил группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

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