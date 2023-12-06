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Путин повысил в звании генерала РФ, который "помог" ВСУ уничтожить своих солдат

Яна Ставская
6 декабря 2023, 22:27
Ахмедов вместе со своим коллегой Мурадовым ранее управлял группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Путин повысил в звании генерала РФ, который 'помог' ВСУ уничтожить своих солдат
Генерал подставил под удар ВСУ всю бригаду / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российский диктатор Владимир Путин повысил в звании генерала из Чечни Сухраба Ахмедова, которого обвиняли в "преступном приказе" собрать российских военнослужащих в районе Кременной, куда затем прилетели ракеты HIMARS, пишет Русская служба ВВС.

В июне по приказу Ахмедова российские командиры выстроили оккупантов в поле у Кременной, приготовив их к выступлению. В итоге ВСУ нанесли удар по скоплению военных ракетой HIMARS.

"Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит. Но вместо него свое слово сказали РСЗО HIMARS и артиллерия противника. На Южнодонецком направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем от преступной глупости командира дивизии", - отмечал Z-канал "Рыбарь". Еще часть блогеров сообщали о примерно сотне убитых и раненых.

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Чем еще отметился Ахмедов

Ранее морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота пожаловались приморскому губернатору Кожемяко на то, что за 4 дня "непонятного наступления" под Угледаром, которым руководили "генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов", они потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести".

По их словам, наступление было затеяно для того, чтобы Мурадов "заработал бонусы" у начальника Генштаба Валерия Герасимова, а Ахмедов получил звание Героя России.

Потери России

Накануне пул российских "военкоров" подтвердил мощный удар ВСУ по скоплению 810 бригады морской пехоты на линии фронта. Ранее украинские военные назвали атаку на оккупантов "ударом мести" за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Удар, по словам "военкоров" РФ, пришелся 19 ноября - в День ракетных войск и артиллерии РФ. Российские командиры в тот день собрали личный состав на праздничный концерт в Старобешевском районе Донецкой области.

Но отличились и сами россияне. Главред писал, как российские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков Херсонской области. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто бросили ключевые позиции и сбежали.

Несколькими днями ранее экс-полевого командир террористов "ДНР" Владимир Новиков по кличке "Алабай" признался, что группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат.

Более того, до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

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война в Украине ВСУ Владимир Путин война России и Украины
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