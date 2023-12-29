Производство в России резко подскочило в декабре: самые высокие показатели за 7 лет

Москва продолжает вливать огромные деньги в оборонный сектор.

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РФ наращивает производство для внутреннего потребителя / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Российские производственные мощности резко возросли в декабре 2023 года, аналитики фиксируют самые высокие показатели за последние 7 лет. Вместе с тем, экспортные заказы сокращаются уже второй месяц, пишет Reuters.

Согласно S&P Global, индекс деловой активности (PMI) для российской обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре. Это был самый высокий показатель с января 2017 года.

В последние месяцы производство росло самыми быстрыми темпами, новые заказы также снова резко увеличились.

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"Однако больший клиентский спрос был в основном сосредоточен на внутреннем рынке в связи с падением экспортных заказов второй месяц подряд", - говорится в заявлении S&P Global.

Москва тратит большие средства на производство, вливая деньги в оборонный сектор для наращивания военного производства после вторжения в Украину в феврале 2022 года, объясняют СМИ.

Российские производители все еще борются с логистическими потрясениями из-за западных санкций и высокой стоимости импортных товаров, чему препятствуют слабый рубль и высокая инфляция. Исследование S&P Global показало, что уровень инфляции снижается.

Несмотря на нехватку рабочей силы в России, компании увеличили численность персонала, чтобы попытаться сократить отставание в работе, сообщает S&P Global.

Россия производит новые ракеты в условиях санкций

Накануне массированного удара по Украине 29 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат предупредил, что Россия накопила больше 1000 ракет разного типа для атак по украинским городам.

Позже Игнат отметил, что Россия могла применить новую модификацию ракет Х-22. Всего, с начала полномасштабного вторжения, противник применил 300 ракет такого типа.

"Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты - Х-32. предположительно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", - сказал он в сегодняшнем эфире телемарафона.

Россия уже перевела свою экономику "на военные рельсы". Однако, по мнению аналитика Дмитрия Снегирева, системе грозит "перегрев".

"Тем более, что количество оборонных расходов на оборонный сектор не 25 процентов, а до 30 от общих расходов. А это - серьезная нагрузка на российскую экономику, которая может "перегреться" и не выдержать нагрузки", - уверен эксперт.

Согласно подписанному Путиным бюджету РФ на 2024 год расходы страны-агрессора составят 412,5 млрд долларов, а дефицит бюджета - 9,5 млрд долларов. Власти РФ планируют потратить на оборону и правоохранителей около 157,5 млрд долларов - это 39% всех расходов федерального правительства.

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