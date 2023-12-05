"Экономика может "перегреться": чем РФ грозит увеличение расходов на оборонку

Россияне попытаются решить вопрос импортозамещения и наполнения бюджета за счет работы собственной промышленности, а не только от продажи ископаемых.

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Дмитрий Снегирев объяснил, чем РФ грозит увеличение расходов на оборонку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Страна-агрессор Россия увеличила расходы на оборону. Это нужно для перевода промышленности на военные рельсы. Но в то же время это приведет к серьезной нагрузке на российскую экономику, которая может "перегреться" и не выдержать этого. Такое мнение в интервью Главреду озвучил сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По его словам, за два года войны результатов непосредственно на линии боевого столкновения для РФ нет, на вооружении российской армии не хватает техники, и Кремль столкнулся с тактико-техническим преимуществом западного вооружения над российским.

"Соответственно, были сделаны определенные выводы по увеличению расходов на оборонный сектор. При этом, по мнению россиян, именно ВПК должен стать (так, в принципе, происходит во всем мире) локомотивом всей экономики. Кроме того, капиталовложениями в ВПК, рассчитывают стимулировать развитие других отраслей промышленности и минимизировать влияние экономических санкций со стороны стран Запада", - объяснил Снегирев.

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Этими капиталовложениями россияне попытаются решить вопрос импортозамещения и, соответственно, наполнения бюджета за счет работы собственной промышленности, а не только от продажи ископаемых.

"Несмотря на секторальные и персональные санкции, ВВП России, к сожалению, вырос. Так же, как и возросло количество экспортно-импортных операций. Также стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия смогла продать ископаемых на более чем 500 миллиардов евро, причем 180 из них пришлись на страны ЕС", - рассказал эксперт.

Снегирев добавил, что, учитывая последние санкции в отношении энергетического сектора, в РФ решили создать диверсификацию наполнения бюджета за счет экономики, которая вроде бы работает. Но, по его словам, в Кремле не учли исторический опыт Российской империи.

"В годы Первой мировой войны, как только Российская империя увеличила расходы на сектор обороны с 21 до 25 процентов, это привело к стагнации экономики, которая на тот момент, кстати, считалась одной из самых динамично развитых. Как бы то ни было, но тогда Российская империя находилась на определенном экономическом подъеме. Однако увеличение расходов на сектор обороны привело к стагнации и социальным потрясениям внутри империи. А социальные потрясения мы помним – Февральскую и, соответственно, Октябрьскую революции. И это то, с чем придется столкнуться Российской Федерации", - сказал Снегирев.

"Тем более, что количество оборонных расходов на оборонный сектор не 25 процентов, а до 30 от общих расходов. А это - серьезная нагрузка на российскую экономику, которая может "перегреться" и не выдержать нагрузки", - добавил он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Как сообщал Главред, российский президент Владимир Путин подписал бюджет РФ на 2024 год, который значительно увеличивает федеральные расходы, в частности, включает рекордный уровень расходов на оборону.

В документе указывается, что в следующем году расходы страны-агрессора составят 412,5 млрд долларов, а дефицит бюджета - 9,5 млрд долларов.

Власти РФ планируют потратить на оборону и правоохранителей около 157,5 млрд долларов - это 39% всех расходов федерального правительства.

Кроме того, Путин принял решение об увеличении численности армии РФ, которое вступило в силу с 1 декабря. По сообщению Министерства обороны России, армия РФ будет увеличена до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных. Это означает рост численности военных более чем на 170 тысяч человек.

Однако ведомство уточнило, что увеличение численности армии страны-агрессора не включает проведение мобилизации. Оно будет осуществляться за счет контрактников, входящих в состав Вооруженных сил РФ.

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