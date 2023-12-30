'Россия атаковала 4 часа': в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

Атака была больше сконцентрирована на самой Херсонщине, на прифронтовой территории.

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Последствия ночной атаки / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pexels

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что сегодня ночью оккупанты атаковали украинские города, применив ударные дроны.

"Ночью враг применил ударные беспилотники, была воздушная атака. Она была больше сконцентрирована на самой Херсонщине, на прифронтовой территории. Там не удалось избежать попаданий, потому что очень обильно враг сыпал барражирующими снарядами. Но попадания преимущественно пришлись по тем населенным пунктам, где уже почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также есть попадание в самом Херсоне - это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. К счастью, информации о пострадавших нет. Силы обороны смогли сбить ударные беспилотники типа "Шахед" - один на Николаевщине и два-на Херсонщине. Работа продолжалась почти четыре часа, враг пытался обойти системы защиты и противовоздушной обороны", - сказала она в эфире телемарафона "Єдині новини".

Работа ПВО

Система ПВО уничтожила 5 ударных БПЛА. В ночь на 30 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали десятью БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда в Крыму.

видео дня

"Пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей. Основной удар - прифронтовая зона Херсонщины", - отметили в Страткоме ВСУ.

Напомним, что в Минобороны предупредили об угрозе новых ударов. С большой долей вероятности ракетные атаки на Украину могут повториться, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Россия нанесла удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве. Оккупанты атаковали города Украины баллистикой, крылатыми ракетами и С-300, дронами и ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

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