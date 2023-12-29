В Минобороны предупредили об угрозе новых ударов: чем и когда планирует бить РФ

С большой долей вероятности ракетные атаки на Украину могут повториться, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что нет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание", - написал он в Facebook.
При этом он напомнил о том, что у российских оккупантов еще достаточно большой запас ракет.
Глава Минобороны поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны, которые отражали вражескую атаку. По мнению министра, подобные ракетные обстрелы россияне могут повторять.
"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать подобные атаки", - добавил Умеров.
Ракетный удар РФ по Украине
Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.
В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.
В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.
В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.
Больше новостей:
- Россия массированно атаковала юг Украины: в ВСУ рассказали о попадании
- "До Киева будут долетать": РФ готовит новый массированный удар дронами — ВСУ
- Горят газовые сети и больница: россияне массированно ударили по Херсону