В Минобороны предупредили об угрозе новых ударов: чем и когда планирует бить РФ

РФ демонстрирует всему миру, что у нее нет другой цели, чем террора, подчеркнул Рустем Умеров.

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Рустем Умеров не исключил новых ракетных ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook/Rustem Umerov, открытые источники

С большой долей вероятности ракетные атаки на Украину могут повториться, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что нет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание", - написал он в Facebook.

При этом он напомнил о том, что у российских оккупантов еще достаточно большой запас ракет.

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Глава Минобороны поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны, которые отражали вражескую атаку. По мнению министра, подобные ракетные обстрелы россияне могут повторять.

"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать подобные атаки", - добавил Умеров.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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