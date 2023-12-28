Топ-генерал армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией

РФ продолжает становиться сильнее, поэтому сильная армия необходима как сдерживающий фактор.

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Нидерланды готовятся к войне с Россией / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главнокомандующий армии Нидерландов Мартин Вайнен, который с нового года уходит в отставку, заявил, что страна и общество должны готовиться к войны с Российской Федерацией.

По словам генерала Вайнена, Гаага должна последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии, ведь они граничат с РФ или находятся близко к ней, поэтому лучше подготовлены к началу войны, передает NL Times.

"Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них", - отметил Вайнен, добавив, что у гражданского населения должны быть запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. видео дня

Топ-генерал предупредил, что РФ продолжает становиться сильнее, поэтому сильная армия необходима как сдерживающий фактор.

"Есть только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии", - сказал он, отметив важность того, чтобы страна устранила дефицит кадров в войсках.

Вайнен указал, что многие ожидают от инициативы в виде одного года добровольной службы для молодежи, который был введен после аналогичной программы в Швеции. Топ-генерал надеется привлекать две-три тысячи молодых людей каждый год, треть из которых, вероятно, выберут карьеру в армии, а треть станет резервистами.

Напомним, что майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина. По словам правозащитника, бывший сотрудник ГРУ намерен запросить политическое убежище и международную защиту в Нидерландах.

В Нидерландах призвали ЕС укреплять войска. Страны Европы должны серьезно вложиться в усиление своих вооруженных сил, нужно действовать уже сейчас, сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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