Били по скоплению людей: РФ ударила по центру Волчанска из РСЗО, есть жертвы

Российские захватчики нанесли удар по Волчанску на Харьковщине, в результате чего погибла женщина. Ранения получила еще одна женщина.
"Около 10 часов произошел вражеский обстрел (предварительно из РСЗО) Волчанска в Чугуевском районе. К сожалению, 66-летняя женщина от полученных травм умерла в больнице", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Также на месте оказывается медицинская помощь 63-летней местной жительнице. В результате обстрела загорелся автомобиль.
Подробности ударов РФ по Харьковщине
Как отметил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, россияне намеренно целились в скопление людей.
По его словам, оккупанты прицельно ударили по центру Волчанска. Под вражеской атакой оказалось место, где благотворители кормили людей.
"Враг целился в скопление людей, именно на том месте возле супермаркета утром раздавали бесплатную еду", – сообщил он.
При этом российские оккупационные войска обстреляли село Глушковка Купянского района Харьковской области, в результате обстрела ранена женщина, повреждены дома.
"В результате авиаудара повреждены дома, есть утечка газа... По предварительным данным, ранена женщина", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Ранее сообщалось о том, что россияне атаковали Харьковщину "шахедами". Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ГПСУ дошли до границы с РФ и подняли флаг Украины на Харьковщине. Украинские защитники зашли в населенный пункт Тополи, который расположен у границы с Россией.
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