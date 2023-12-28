Били по скоплению людей: РФ ударила по центру Волчанска из РСЗО, есть жертвы

Россияне намеренно целились в скопление людей, сообщили в Национальной полиции.

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РФ ударила по Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/police.kharkov, Facebook/С.Болвинов

Российские захватчики нанесли удар по Волчанску на Харьковщине, в результате чего погибла женщина. Ранения получила еще одна женщина.

"Около 10 часов произошел вражеский обстрел (предварительно из РСЗО) Волчанска в Чугуевском районе. К сожалению, 66-летняя женщина от полученных травм умерла в больнице", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Также на месте оказывается медицинская помощь 63-летней местной жительнице. В результате обстрела загорелся автомобиль.

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Подробности ударов РФ по Харьковщине

Как отметил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, россияне намеренно целились в скопление людей.

По его словам, оккупанты прицельно ударили по центру Волчанска. Под вражеской атакой оказалось место, где благотворители кормили людей.

"Враг целился в скопление людей, именно на том месте возле супермаркета утром раздавали бесплатную еду", – сообщил он.

При этом российские оккупационные войска обстреляли село Глушковка Купянского района Харьковской области, в результате обстрела ранена женщина, повреждены дома.

"В результате авиаудара повреждены дома, есть утечка газа... По предварительным данным, ранена женщина", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось о том, что россияне атаковали Харьковщину "шахедами". Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ГПСУ дошли до границы с РФ и подняли флаг Украины на Харьковщине. Украинские защитники зашли в населенный пункт Тополи, который расположен у границы с Россией.

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