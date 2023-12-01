"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

Страны Европы должны серьезно вложиться в усиление своих вооруженных сил, нужно действовать уже сейчас, сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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Страны Европы в рамках НАТО должны построить надежную защиту - министр обороны Нидерландов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense Visual Information Distribution Service

Странам Европейского Союза следует усилить свои военные возможности и быть готовыми к бою. Нужно построить европейскую оборону в рамках НАТО. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В своем аккаунте в социальной сети X она написала, что европейским странам нужно строить эффективную оборону.

"Мы, европейцы, должны активизироваться, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию как ключевой столб в рамках НАТО", - отметила Оллонгрен.

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Она напомнила, что на территории стран ЕС не было войн, а участие в НАТО является "наградой и обещанием мира и стабильности". Теперь нужно заново учиться сдерживать и укреплять свои вооруженные силы.

"Чтобы так и осталось, мы должны действовать сейчас. Европа должна заново научиться сдерживать. Мы должны сделать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Мы должны быть "готовы к бою", - подчеркнула Кайса Оллонгрен.

Война России против НАТО

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, считают немецкие аналитики DGAP. Согласно их оценке, России понадобится несколько лет, чтобы восстановить свои военные возможности. И после этого они могут напасть на страны Балтии.

В России объявили о готовности воевать с НАТО – в частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Москва готова к такому развитию событий. По его словам, восстановление отношений Альянса и РФ вряд ли возможно.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия нападет на страны НАТО, и тогда уже американцам придется воевать с Москвой, если Украине не удастся сохранить свою устойчивости ввиду возможного снижения уровня военной помощи.

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