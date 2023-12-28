Уровень опасности повышен: РФ в ближайшее время может выпустить кучу ракет

Российские оккупанты в ближайшее время могут атаковать Украину своими ракетами. В Черном море серьезно нагнетается ситуация - враг вывел в акваторию на боевое дежурство сразу три ракетоносителя. Из-за этого ракетная опасность повышена. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.
"Сегодня ситуация в Черном море врагом нагнетается. И не думаю, что искусственно. Потому что действительно долгое время ракетоносители не находились на боевом дежурстве. Сегодня мы зафиксировали выведение сразу трех", - сказала Гуменюк.
Речь идет о двух российских подводных лодках и фрегате "Адмирал Макаров". Они могут выпустить по Украине сразу 16 ракет "Калибр".
"Калибры", напомню, это высокоточное оружие, которое очень часто враг направляет на конкретные объекты, выбирая за свою цель", - добавила Гуменюк.
Враг может атаковать энергетическую, критическую и промышленную инфраструктуру, которая важна для украинской экономики. Гуменюк отметила, что враг никак не может отстать от прифронтовой инфраструктуры Украины.
Россия готовит удары в Новый год
Российские оккупационные войска осуществили масштабную воздушную атаку на Украину накануне Рождества, поэтому на Новый год украинцам следует быть готовыми к подобным действиям врага, заявила накануне спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам эксперта Игоря Романенко, возможной целью вражеского нападения может стать правительственный квартал или другие важные объекты в городе.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что РФ накапливает ракеты. Это может значить, что украинцы могут встретить Новый год под обстрелами.
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