Расстрелянные военнопленные у Роботиного были из 82-й бригады ДШВ

Российские военные умышленно нарушили законы и обычаи войны, находясь на линии боевого столкновения в одном из районов Запорожской области.

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Оккупанты расстреляли украинских военных из 82-й бригады ДШВ / коллаж: Главред, скриншот: deepstatemap, видео

В пресс-службе Десантно-штурмовых войск заявили, что российские оккупанты расстреляли трех пленных военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщают в Telegram-канале ДШВ, что неустановленные российские военные умышленно нарушили законы и обычаи войны, находясь на линии боевого столкновения в одном из районов Запорожской области. Оккупанты нарушили 3 статью Женевской конвенции Об обращении с военнопленными, а также другие нормы международного гуманитарного права, намеренно убив людей, находящихся под защитой в условиях вооруженного конфликта.

"А именно, трех военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий различных степеней тяжести", - говорится в сообщении. видео дня

Погибших воинов эвакуировали с поля боя. ВСУ отметили, что преступление оккупантов внесено в Единый реестр досудебных расследований, а материалы дела будут переданы Международному уголовному суду.

"Рано или поздно военные преступники из РФ будут отвечать за свои зверства перед Международным уголовным трибуналом. Правда, на нашей стороне. Нас не сломать! Мы отомстим за каждого украинца, за каждый клочок земли, на которую террористическая Россия принесла горе. Враг будет наказан", - добавили военные.

Казнь украинских военнопленных

Напомним, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. При этом за расстрелом пленных наблюдает человек в форме, стоящий за ними, вероятно, это российский военный, командовавший казнью.

В офисе генерального прокурора заявили, что под подозрением "псковские десантники". Имена погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины установлены, сейчас верифицируются и будут обнародованы впоследствии.

Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма. На Запорожском направлении оккупанты решили использовать пленных, как "живой щит", параллельно обстреливая украинские позиции.

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