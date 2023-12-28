Расстрел украинских бойцов на Запорожье: под подозрением 'псковские десантники'

Имена погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины установлены, сейчас верифицируются и будут обнародованы впоследствии.

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На Запорожье расстреляли украинских военных / коллаж: Главред, скриншот: deepstatemap, видео

Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта офиса генерального прокурора Юрий Белоусов рассказал, что есть основания подозревать в казни трех украинских военнопленных военных из Российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, еще известной как "Псковская десантная дивизия".

Белоусов в эфире "Радіо Свобода" сказал, что имена погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины установлены, сейчас верифицируются и будут обнародованы впоследствии. В прокуратуре пока не готовы комментировать, где сейчас тела павших военных.

"В настоящее время мы можем подтвердить подлинность видео. Нами были установлены наши военнослужащие, которые были жестоко убиты. Более того, мы сейчас устанавливаем причастных лиц к этому преступлению. Мы имеем предположение, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия армия Российской Федерации. Но эти данные мы сейчас проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности на Киевщине. Расследование нами было начато сразу, 16 декабря этого года - как только информация попала в правоохранительные органы, просто в публичной плоскости появилась недавно. У нас есть информация именно о казни 16 декабря", - заявил Белоусов. видео дня

Офис генпрокурора Украины видит системность в таком поведении российских военных в Запорожской области. По словам Белоусова, в этом же месяце было установлено использование российской армией украинских военных в качестве живого щита.

Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта предполагает, что российское командование может инструктировать своих подчиненных, поскольку точно знает об их деяниях.

"Только в течение последнего месяца именно возле этого населенного пункта в Запорожской области был случай использования наших пленных в качестве живого щита, фактически в том же районе. Это опять говорит о системности практики, что это не единичный случай, и что об этом точно знает командование Российской Федерации, подчиненные которого совершают эти преступления. А возможно, даже инструктирует своих подчиненных в этом плане", - отметили в офисе генпрокурора.

Расстрел украинских военных: зверства РФ

Напомним, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. При этом за расстрелом пленных наблюдает человек в форме, стоящий за ними, вероятно, это российский военный, командовавший казнью.

В начале декабря россияне расстреляли украинских пленных. В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о том, что российские захватчики расстреляли украинских военнопленных.

Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма. На Запорожском направлении оккупанты решили использовать пленных, как "живой щит", параллельно обстреливая украинские позиции.

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