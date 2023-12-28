ВСУ продвинулись под Горловкой, идут позиционные бои: в ISW раскрыли детали

Оккупационные войска России пытаются продвинуться в Харьковской и Донецкой областях, отметили аналитики американского Института изучения войны.

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Войска РФ наступают в районе Бахмута и Кременной - аналитики / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Силы обороны Украины достигли продвижения к западу от Горловки Донецкой области и продолжают вести позиционные бои с российскими оккупантами. Войска агрессора России могли продвинуться под Кременной и в районе Бахмута. Продолжаются позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что подразделения сил обороны Украины недавно продвинулись к Западу от Горловки. В той локации идут позиционные бои с захватчиками. Кадры продвижения подтверждаются геолокационными снимками.

На каких участках фронта идут активные бои

Согласно оценке аналитиков, в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении в Харьковской области, а также к западу и юго-западу от Кременной в районе Дибровы и Серебрянского лесничества, идут активные позиционные боевые действия. В целом, ситуация характерна и для линии Купянск-Сватово-Кременная.

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Аналогичная ситуация фиксируется северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, западнее Бахмута в районе Ивановского, в направлении Часова Яра, и возле Клещиевки и Андреевки.

"В наступательных операциях в этом районе участвуют Добровольческий корпус с южного направления в районе Бахмута и неуточненный личный состав Каспийской флотилии", - указано в отчете.

Где могли продвинуться оккупанты РФ

Российские захватчики продвинулись в районе Кременной. Также так называемые военкоры распространили сведения о якобы продвижении оккупантов возле Ямполовки (Краматорский район) и у Серебрянского лесничества. Визуального подтверждения этому нет.

Также отмечается, что россияне продвинулись в районе Бахмута, продолжаются позиционные бои. Появились данные о том, что враг достиг продвижения на 500 метров в лесной зоне к северу от Богдановки, однако сведения не подтверждаются визуально.

Война России против Украины

Войска РФ отбили позиции на Запорожье, которые ВСУ освободили в рамках летней контрнаступательной кампании, считают аналитики ISW. Бойцы Сил обороны, предположительно, отошли на оборонительные позиции вблизи Работино. Оккупанты продвинулись к западу от Вербового – в 9 километрах от Работино.

Украина все еще может победить РФ, но есть условия, написали журналисты британского издания The Guardian. В статье указано, что для этого западный мир должен усилить поддержку Киева и инвестировать в перезапуск собственной военной промышленности. Поставки вооружений должны быть стабильными.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ очень сложно удерживать плацдарм на левобережье Херсонщины. По ее словам, враг активно применяет там пехотные штурмы. Ситуация остается крайне непростой.

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