Россия стянула 19 тысяч оккупантов на границе с Украиной: в ВСУ предупредили об опасности

Кроме военных объектов, целью оккупантов является разрушение энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры.

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Оккупанты активизируются на границе Украины / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Русские продолжают обстреливать с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей, развернув на границе около 19 тысяч военных

Пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ сообщила в Facebook, что на своих приграничных территориях Россия ведет разведку, обстреливает приграничные районы, использует авиацию и беспилотники, наносит ракетные удары баллистическими и управляемыми ракетами.

Кроме военных объектов, целью оккупантов является разрушение энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры. Россияне бьют по жилым кварталам, больницам, школам, торговым центрам и складам с гуманитарными грузами.

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"Для выполнения этих задач страна-агрессор развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек, вооруженных танками, боевыми бронированными машинами, артиллерийской и ракетной техникой, средствами противовоздушной обороны и оперативно-тактическими ракетными комплексами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, по информации пресс-службы Командования объединенных сил ВСУ, мониторинг активности противника в приграничных областях РФ и Беларуси свидетельствует об отсутствии признаков формирования ударных группировок врагом.

Напомним, что Россия усилила армию на 130 тысяч человек. Отмечается, что призыв выполнялся согласно указу президента РФ Владимира Путина от 29 сентября о призыве на срочную службу, передает ISW.

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