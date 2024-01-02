Россия рекордно бьет по Киеву "Кинжалами": их практически невозможно сбить

Оккупанты атакуют столицу Украины аэробаллистическими ракетами.

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Россия рекордно бьет по Киеву "Кинжалами" / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Утром 2 января в Киеве прогремели взрывы в нескольких районах города. Оккупанты атаковали столицу ракетами.

Из-за ракетной атаки в некоторых частях города пропал свет и вода. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в направлении Киева были запущены ракеты типа "Кинжал".

В соцсетях сообщают, что на данный момент по подсчетам столицу атаковали 11 "Кинжалов", при этом тревога продолжается.

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Особенность "Кинжалов"

Особенность этой ракеты в том, что она может поразить цель на расстоянии до 2 000 километров. Её максимальная скорость составляет примерно 12 000 километров в час и является гиперзвуковой. Помимо прочего, ракеты данного типа способны маневрировать на траектории полета и запускаются исключительно с самолета, который разгоняется при запуске до максимальной скорости. Стоимость одной такой ракеты достигает 10 миллионов долларов.

Ракета "Кинжал" в атаках на Украину

Напомним, в ходе ночной атаки, 4 мая, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины впервые сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал", которая является настоящей "непобедимой" гордостью россиян. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. "Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", — написал Олещук.

Также это историческое событие прокомментировал военный эксперт. Олег Жданов выявил слабое место так называемого "супероружия" диктатора Владимира Путина. По словам Жданова, "Кинжал", как оказалось, способен развивать гиперзвуковую скорость только на отдельных участках траектории.

Немного позже президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Сергею Яременко, командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр" за ликвидацию более 200 целей, в том числе 13 ракет "Кинжал",

Последний раз об уничтожении непобедимого оружия в столице сообщалось 14 декабря. Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Киеве ПВО во время одной из воздушных тревог в четверг, 14 декабря, сбила одну аэробалистическую ракету Х-47м Кинжал.

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